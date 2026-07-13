世界杯2026︱莲香楼搞VIP八人套餐 索价$3888包16款点心 网民嘲智商税

为迎接2026年世界杯盛事，老字号茶楼「莲香楼」上月起于直播赛事，店内设有大型屏幕LED。日前八强挪威激战英格兰，逾百球迷凌晨4点排队入场睇波，不过walk in无位、一楼仅一部小电视等，引起不满，更有人见状即走「返屋企叫外卖」。值得一提的是，世界杯由四强开始到决赛，每一场都有电视台免费直播。

二楼VIP专区八人独立桌 $3888包16款点心

四强赛事将于香港时间星期三（15日）凌晨3点上演，莲香楼再于社交平台宣布两场四强赛事推出「世界杯准决赛特选套餐」，一楼单人拼桌席位收费368元，可选4款点心，附送汽水及啤酒各两罐，包茶芥及加一；拥有LED大屏幕的二楼将划为「VIP专区」，提供八人独立桌，索价3,888元，可选16款点心，另配沙姜猪手粒、椒盐鲜鱿拼豆腐、豉油王炒面以及精选甜品，附送汽水及啤酒各16罐，包茶芥及加一。如需加开座位，每位收费480元。

莲香楼强调，赛事当日店内座位将由店员统一安排，购买一人套餐顾客须接受拼桌。莲香楼保留套餐条款以及场地座位安排之最终决定权。名额有限，先到先得，售罄即止，敬请及早预订，以免久候。

相关新闻：

世界杯2026︱挪威激战英格兰 逾百球迷凌晨4点排队莲香楼睇波 有人见状即走「返屋企叫外卖」

世界杯2026｜球迷舍酒吧聚茶楼 边叹「一盅两件」边观赛：点都唔会朝早饮酒

父亲节2026︱市民「一盅两件」叹茶庆祝兼睇波 酒楼早市坐满茶客场面热闹

网民狠批水鱼价、食相难看

帖文一出，旋即引起网民反弹，有人直言「好过去抢，戆X仔先帮衬，边个去我笑边个」。不少人批评食相难看，价钱太贵，是「智商税」，亦有人质疑「一楼部电视仲细过屋企𠮶部，仲想呃人去？」「畀4旧水去饮茶简直系智商税，仲要D嘢食个个都话唔好食」。更有网民斥「离谱D（啲）㖞！水鱼价$300几得4笼点心，除返开$90蚊一款点心，仲唔系好食。」