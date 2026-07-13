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休班警认偷拍裙底及企图抢枪 官斥知法犯法判监20个月4星期

社会
更新时间：17:42 2026-07-13 HKT
发布时间：17:42 2026-07-13 HKT

案发时隶属国安处的39岁男警去年休班时，在尖沙嘴地铁站的扶手电梯用手机偷拍女途人，遭同袍带至尖沙嘴警署调查期间情绪失控，企图抢夺同袍枪械自尽。男警早前承认承认偷拍及企图无牌管有枪械2罪，暂委法官李志豪今在西九龙裁判法院（暂区域法院）判刑时指，心理报告显示被告重犯机会偏低至中等，接纳偷拍是单一事件，与被告的性格不符，被告亦没有拍摄到事主的容貌及将相关片段在网上流传，终判处他监禁20个月4星期。

贪图刺激偷拍裙底及后更抢枪断送前程

李官引述求情指，被告在警队任职约15年，犯案前被调派国安部门，当时国安处刚成立，工作量大，压力随之而来，需寻求警队的心理辅导。被告为了一时刺激偷拍裙底，以为能因此减压，因为踏上不归路，亲手断送前程。被告随后以为一死可以脱离苦海，因而知法犯法地抢枪，被告深感后悔，明白其行为令警队蒙羞，打击市民对警队的信心，希望日后能重新寻回人生步伐。李官另指，尽管被告与妻子育有两名女儿，惟两名女儿其实得来不易，妻子多次流产，诞下幼女后长期出血，需多次进出医院，而被告的岳父亦中风瘫痪，被告的经历坎坷。辩方亦呈上多份警队嘉许信，显示被告工作表现出色。

相信被告一时想歪并无预谋惟仍属知法犯法

李官判刑时指，接纳本案属单一事件，与被告的性格不符。李官引述心理及精神医生报告，显示被告的重犯机会偏低至中等，没有医院令的建议。李官直指，本案罪行严重，尤其是枪枪之举罪责更重，被告一时想歪，而出此下策，尽管被告没有预谋犯案，亦非有意图伤害同袍及他人，惟被告身为警务人员却知法犯法。被告在警队接受过枪械培训，对使用枪械有认识，而被告抢枪是危险的举动，有机会造成致命后果。李官另指，接纳偷拍是单一事件，没有拍摄到事主的容貌及将相关片段在网上流传，终判处他监禁20个月4星期。

承认偷拍及企图抢枪两罪

39岁被告高振宗，承认非法拍摄或观察私密部位及企图无牌管有枪械2罪。控罪指，他于2025年1月15日，在尖沙咀港铁站扶手电梯出于观察或拍摄女子X的私密部位的意图，为了从女子X的衣服下方，观察或拍摄其私密部位而操作设备，及为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上所描述的行为是否获得女子X同意；同日在尖沙咀警署报案室内企图无牌管有枪械，即一枝左轮手枪。

案件编号：DCCC837/2025
法庭记者：黄巧儿

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