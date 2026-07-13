Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价︱政府宣布商用车辆隧道费减免及石油气补贴 分别如期7.16及7.30完结

社会
更新时间：17:22 2026-07-13 HKT
发布时间：17:22 2026-07-13 HKT

跨部门监察燃油供应专责组今日（13日）宣布，为期两个月的商用车辆隧道费减免及液化石油气燃料补贴将分别于7月16日晚上11时59分及7月30日晚上11时59分届满后如期结束。

近月车用石油气价格大致平稳  支援措施属临时性和限期性

政府经济顾问估计，柴油国际成品油价格应在今年余下时间逐渐回落；而近月数据亦反映，车用石油气价格大致平稳。由于支援措施属临时性和限期性，为免带来公共财政风险，专责组决定上述两项有时限支援措施将会如期在两个月期限届满后结束。

为期两个月的商用车辆隧道费减免及液化石油气燃料补贴将分别于7月16日晚上11时59分及7月30日晚上11时59分届满后如期结束。资料图片
为期两个月的商用车辆隧道费减免及液化石油气燃料补贴将分别于7月16日晚上11时59分及7月30日晚上11时59分届满后如期结束。资料图片

由7月17日零时零分起，所有商用车辆使用政府收费隧道及青沙管制区须恢复缴付正常收费；缴费方式及时限维持不变。运输署已督导隧道费服务商调校「易通行」系统，确保运作畅顺。驾驶者可透过「易通行」或「香港出行易」流动应用程式及隧道费显示屏，了解实时隧道费资讯。

此外，由7月31日零时零分起，政府停止向本地客运商用车辆提供液化石油气燃料补贴后，司机需注意，实际液化石油气价格将以各油公司的零售价为准。

专责组会继续动态评估中东局势、燃料供应及价格，确保本港能源供应稳定。

最Hit
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
01:17
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
突发
7小时前
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
政情
9小时前
出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮
出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
影视圈
8小时前
细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮
细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮
时事热话
6小时前
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
生活百科
5小时前
天文台：南海北部低压区若发展为热带低气压 会评估是否在傍晚至明早发出一号戒备信号
01:06
天文台：将评估需否在今晚至明早发出一号戒备信号 料明日有大骤雨及狂风雷暴
社会
6小时前
大家乐外卖斩料优惠 $79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧 加$84换原罐特大鲍鱼
大家乐外卖斩料优惠 $79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧 加$84换原罐特大鲍鱼
饮食
6小时前
星岛申诉王 | 加盟内地手摇茶店 创业梦碎 投资者斥帐目不明 32万变废纸
05:43
星岛申诉王 | 加盟内地手摇茶店创业梦碎 投资者斥帐目不明 32万变废纸
申诉热话
10小时前