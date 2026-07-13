油价︱政府宣布商用车辆隧道费减免及石油气补贴 分别如期7.16及7.30完结

跨部门监察燃油供应专责组今日（13日）宣布，为期两个月的商用车辆隧道费减免及液化石油气燃料补贴将分别于7月16日晚上11时59分及7月30日晚上11时59分届满后如期结束。

近月车用石油气价格大致平稳 支援措施属临时性和限期性

政府经济顾问估计，柴油国际成品油价格应在今年余下时间逐渐回落；而近月数据亦反映，车用石油气价格大致平稳。由于支援措施属临时性和限期性，为免带来公共财政风险，专责组决定上述两项有时限支援措施将会如期在两个月期限届满后结束。

为期两个月的商用车辆隧道费减免及液化石油气燃料补贴将分别于7月16日晚上11时59分及7月30日晚上11时59分届满后如期结束。资料图片

由7月17日零时零分起，所有商用车辆使用政府收费隧道及青沙管制区须恢复缴付正常收费；缴费方式及时限维持不变。运输署已督导隧道费服务商调校「易通行」系统，确保运作畅顺。驾驶者可透过「易通行」或「香港出行易」流动应用程式及隧道费显示屏，了解实时隧道费资讯。

此外，由7月31日零时零分起，政府停止向本地客运商用车辆提供液化石油气燃料补贴后，司机需注意，实际液化石油气价格将以各油公司的零售价为准。

专责组会继续动态评估中东局势、燃料供应及价格，确保本港能源供应稳定。