狗只入食肆︱动物福利关注联盟吁狗主自律防倒退：宠物友善政策得来不易

容许狗只进入获准食肆的措施上周四（9日）起实施，食环署至昨日( 12日 )共收到约20宗投诉，主要涉及狗带的长度及狗只所坐的位置等轻微违规行为。动物福利关注联盟今日( 13日 )表示，发展宠物经济与推动动物福利进步相辅相成，人宠和谐共处的画面更是社区文明的重要标志。该会明确支持食环署推行宠物友善餐厅政策，认为透过日常接触，能让市民学习爱惜与尊重生命。

惟政策实施以来，陆续接获部分意见反映，或令措施承受压力。联盟忧虑少数狗主的自律不足，恐摧毁多数人的努力，甚至导致友善政策倒退，呼吁各界共同守护得来不易的成果。

动物福利关注联盟fb

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联盟向所有宠物主人提出三项呼吁，包括时刻保持环境卫生，确保餐厅及周边整洁；妥善管束狗狗，避免干扰其他顾客；以及评估毛孩状态，若宠物不适应公共场所，切勿强行携带。「宠物友善环境需要每一个人用心守护。」联盟强调，只要大多数主人克尽己任，这项政策便能走得稳、走得远，最终让香港真正成为人宠共融的社会。

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