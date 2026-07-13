狗只入食肆︱动物福利关注联盟吁狗主自律防倒退：宠物友善政策得来不易
更新时间：17:02 2026-07-13 HKT
发布时间：17:02 2026-07-13 HKT
发布时间：17:02 2026-07-13 HKT
容许狗只进入获准食肆的措施上周四（9日）起实施，食环署至昨日( 12日 )共收到约20宗投诉，主要涉及狗带的长度及狗只所坐的位置等轻微违规行为。动物福利关注联盟今日( 13日 )表示，发展宠物经济与推动动物福利进步相辅相成，人宠和谐共处的画面更是社区文明的重要标志。该会明确支持食环署推行宠物友善餐厅政策，认为透过日常接触，能让市民学习爱惜与尊重生命。
惟政策实施以来，陆续接获部分意见反映，或令措施承受压力。联盟忧虑少数狗主的自律不足，恐摧毁多数人的努力，甚至导致友善政策倒退，呼吁各界共同守护得来不易的成果。
联盟向所有宠物主人提出三项呼吁，包括时刻保持环境卫生，确保餐厅及周边整洁；妥善管束狗狗，避免干扰其他顾客；以及评估毛孩状态，若宠物不适应公共场所，切勿强行携带。「宠物友善环境需要每一个人用心守护。」联盟强调，只要大多数主人克尽己任，这项政策便能走得稳、走得远，最终让香港真正成为人宠共融的社会。
相关新闻:
狗只入食肆︱食环署接约20宗投诉 涉「狗只所坐位置」等 署长袁旭健：属轻微违规运作大致畅顺
最Hit
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
2026-07-12 13:49 HKT