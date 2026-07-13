自动驾驶︱高铁西九龙站与机场快线九龙站拟引入自动车接驳 最快明年第二季投入服务

政府一直推动自动车发展，去年《施政报告》提出以自动车跨区行走和接驳其他交通工具为目标，加速自动驾驶在香港无人化、规模化发展，尽快达致商业营运。政府今日（13日）向区议会提交文件，港铁公司与机管局正筹备在高铁西九龙站与机场快线九龙站之间，引入自动驾驶接驳车辆。运输署预计将于7月内发出先导牌照，随即展开全天候路面测试，最快于2027年第二季正式投入载客及运载行李服务。

行程7至8分钟 途经高铁J出口、九龙站B及E出口

随着高铁服务恢复，经香港中转的旅客节节上升。文件指出，现时约有5%乘坐高铁抵港的旅客会转往香港国际机场离境，有关转乘客量按年上升逾20%，当中约四成属即日转乘。

为把握「空铁联运」机遇，港铁将联同机管局推进自动驾驶测试项目。日后服务常态营运后，旅客抵达高铁西九龙站即可办理预办登机及行李托运服务，随即乘坐自动驾驶车辆前往机场快线九龙站。车程预计只需约7至8分钟，服务将为旅客，特别是长者及行动不便人士，提供无缝接驳的出行选择。

据文件的路线方案，测试路段约3.3公里，自动车会途经3个停车点，包括西九龙高铁站J出口、机场快线九龙站E出口落客区，和B出口的上客区。

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测试期间每辆车均设本地后备操作员

该测试计划将部署4辆自动驾驶车辆。为确保行车安全，测试期间每辆车均会配备一名香港本地后备操作员。操作员须具备至少10年驾驶经验，并完成百度提供的100小时全职驾驶培训，全程监控路况，并可在遇上施工路段或突发情况时即时接管车辆。

测试范围将涵盖汇民道、佐敦道、雅翔道及车站环回路一带，停车点则设于西九龙站J出口，以及九龙站的B及E出口。为全面验证车辆在不同交通情况下的表现，测试时段为周一至周日的凌晨12时至晚上11时59分进行。

政府表示，现时航空及铁路乘客可步行往返高铁香港西九龙站与机场快线九龙站。而项目采用专用自动车提供两站之间的接驳服务，旨在为航空及铁路乘客提供多一个无缝接驳的便捷选择，进一步提升乘客体验。同时，项目亦有助推动自动驾驶在香港稳步拓展，迈向商业应用，全面落实国家「十五五」 规划、香港特区政府《施政报告》及《运输策略蓝图》的目标。