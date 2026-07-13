DSE放榜2026︱麦当劳《管理发展专业文凭》招生 最快两年半升餐厅总经理兼获学士学位 附申请连结

香港麦当劳早于2023年创饮食业先河，开办《管理发展专业文凭（资历架构第5级）》，迄今已有近290名餐厅总经理毕业，戴上四方帽，成就理想。第四届《管理发展专业文凭（资历架构第5级）》毕业典礼早前于McHappy Office举行，由香港麦当劳行政总裁黎韦诗及资历架构秘书处总经理黎英伟共同颁发证书，对各位餐厅总经理的专业和努力予以肯定。

黎韦诗：过去四年培养近290位管理人才

黎韦诗向毕业生致辞时表示，作为全港最大年青人雇主之一，香港麦当劳致力为员工提供培训和发展机会，让每个人都能发掘潜能、建立自信，开创属于自己的事业道路。过去四年，已经有接近290位餐厅总经理透过资历架构第5级课程顺利毕业，获取与学士学位同等资历。她指，这不仅见证员工们的努力与成长，更体现香港麦当劳长期投资人才发展的承诺。麦当劳深信，当企业愿意投资于人才，便能培育更多具备专业知识、创新思维和领导能力的新一代领袖，为社会创造更大价值。

最快30个月可晋升餐厅总经理

今届DSE中学文凭试结果将于周三（15日）出炉，有志加入麦当劳成为见习经理(Manager Trainee) 的DSE毕业生，可享弹性五天工作周，最快30个月可晋升为餐厅总经理并获取资历架构第5级资历(等同学士学位)。有兴趣加入的应届DSE毕业生可于此连结申请入职。

麦当劳全额资助课程费用

文凭课程涵盖七个单元：业务管理、人力资源、餐厅管理、部门领导、顾客服务、生产品管以及值班管理。每个单元均设有考核作评估，以确保员工在修读该课程后能达到专业水平。课程费用由公司全额资助，员工可一边上班获取经验及工资，一边进修增值自我。DSE毕业生最快30个月可成为餐厅总经理并获取与学士学位同等资历。

放榜日限定优惠 麦麦为DSE考生打气

DSE文凭试7月15日放榜，麦当劳App将于当日提供「$1 McCafé即磨黑咖啡」及「 $1大可乐」优惠，陪伴全港考生放榜，为同学们麦麦打气，送上满满的支持与鼓励。

边工作边学习 实战与理论相辅相成

现年27岁、《管理发展专业文凭（资历架构第5级）》应届毕业生赵卓瑜 (Yu)今年正式成为上水名都广场餐厅总经理。Yu 15岁已加入麦当劳兼职，当时属于顾客服务团队，主力于周末为小朋友主持生日会，其后获上司鼓励，升任经理，更曾协助筹备新店开幕。Yu完成《管理发展专业文凭（资历架构第5级）》课程后，成为餐厅总经理。

Yu表示，课程可以全面学习到餐厅人员、产品及场地的管理知识，并需通过课堂作业及考试评估学习进度，确保学习成果达到资历架构第5级的水平。「课程最特别的地方，是可以将课堂所学的餐厅运作及决策思路，直接应用于日常工作上，一边工作一边学习，让实战与理论两者相辅相成，这令我日常工作时能够更冷静、更自信地决策以及处理突发情况。」

毕业生曾代表麦当劳赢咖啡赛冠军

另一位《管理发展专业文凭（资历架构第5级）》课程应届毕业生吴宇聪(Edison) 同样于今年获晋升为信德中心餐厅总经理。他形容自己从不喜欢读书，亦只有基础文凭资历，因此能够完成《管理发展专业文凭（资历架构第5级）》课程，并获得与学士学位同等资历，「是从来没有想过的事」。他认为课程除了涵盖餐厅管理知识外，更能学到课本以外的软技能(soft skills)，包括沟通、危机及情绪管理，并同时在餐厅实践所学，真正将餐厅管理落地。

Edison于中五暑假加入麦当劳做兼职，因为觉得McCafé咖啡调配师工作「有型」自荐调任McCafé，渐渐获晋升为Floor Manager及Trainer，更曾代表公司出战年度咖啡界盛事Coffee Power Rangers Championship，并成功获得冠军殊荣。

他称自己「钟意试新嘢」，因此十分享受在产品层出不穷、工作节奏迅速的麦当劳工作。而当餐厅于2024年革新架构，加入新的产品盘存系统专家职位的时候，他成为首批系统专家，他运用课程所学，集中管理8间餐厅的订货及盘存。「最印象深刻是2024年，日本大人气枫糖班戟汉堡系列（McGriddles）于香港首度登场，风头一时无两，当时我刚担任盘存系统专家，在McGriddles开卖前严阵以待，确保自己辖下八间餐厅材料供应充足，让更多顾客能第一时间品尝到McGriddles的美味。」