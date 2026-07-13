房署：公屋人均居住面积14.3平方米 远高于最低标准 2031/32年度起增建屋面积约一成

房委会今日（13日）举行公开例会，对于上月有委员提到，希望当局能把握北都机遇，把位于北都的公屋室内人均居住面积标准，由现行不少于7平方米，提升至不少于8.4至10平方米，房屋署署长李佩诗回应指出，事实上，现时公屋租户实际的室内人均居住面积14.3平方米，远高于现行最低标准及委员的建议。

李佩诗于今日会上，因应委员于上月周年特别公开会议提出的意见作综合回应。李佩诗指，房委会计划于2031/32年度或之后落成的公营房屋项目推行新措施，届时出租公屋或资助出售单位，室内楼面面积会增加约一成；房委会亦会调整大单位比例，居屋及绿置居会由现时的20%，提升至25%。

居屋单位供应量大增55%

对于有委员关注的青年置业议题，李佩诗提及未来5年，房委会连同房协将提供多达约6万个资助出售单位，与本届政府上任时5年期相比，居屋单位供应量比当时预计大幅增加55%，而居屋买家中有一半是40岁以下的申请人。此外，房委会居屋由2025年起，为40岁以下白表青年家庭及一人申请者，额外分派多一个抽签号码，增加其中签机会。

对于有委员建议利用人工智能分析公屋租户数据，例如门禁出入纪录，以进一步打击滥用公屋行为。李佩诗指随着新修订《房屋条例》已于今年3月31日生效，严重滥用公屋行为已经属刑事罪行，违例者最高可被罚款50万，监禁一年。她相信法例会有阻吓作用，确保珍贵公屋资源会留给真正有需要的市民，当局会继续探讨于打击滥用公屋工作上，更广泛采用不同的科技方案。

她亦回应委员提出加快重建屋邨的建议，称委员会一直于切实可行的情况下，考虑有序重建个别屋邨，并投入了大量资源。 她同意合适的迁徙地点一直以来都是推展更多公屋重建项目的关键。 面对未来更多屋邨老化问题，房委会必须要以更突破的策略及思维，去跨越这个难点。

拟年内为重推租置展开调研

有委员提到重推租者置其屋计划，李佩诗指当局正进行紧筹备工作，预计今年内会展开调研，收集公屋租户及各界持份者意见，包括目前是否具备条件重推租置计划，及如果重推租置计划下的具体安排。

记者：赵克平

摄影：何君健

