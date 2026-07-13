廉署展览厅重启周年迎第10万名访客 科技打卡兼推暑期咖啡手作活动

廉政公署展览厅重启一周年，迎来第10万名访客，廉署「一九七四」咖啡厅亦累计录得逾30万人次到访。为配合暑假，展厅与咖啡厅全面升级科技配置与打卡布置，并于7月16日起推出咖啡手作体验及全新文创纪念品，期望以丰富互动体验，向本地市民和旅客推广诚信与廉洁文化。

廉政公署展览厅日前迎来第100,000位访客──罗女士一家。罗女士表示，趁暑假带同父亲及3名子女到访廉署总部，除了能一尝「廉署咖啡」，更期望孩子能学习正直诚实的价值观。罗女士一家获廉署送赠纪念品套装，并积极试玩展厅内的游戏及互动装置，她认为亲身体验能更深刻了解廉署工作及反贪理念。得知廉署会不时更新展品，罗女士表示日后会一来再来，见证廉政公署与时并进。

为了提升参观体验，展厅引入了全新智能语音导览系统，访客只需以手机扫描展品上的二维码，即可收听粤语、英语或普通话导览。场内亦增设「深入执行处」资讯站，播放全新短片重现执法细节。

展厅增二维码导览与AI照相机

为纪念重启一周年，展厅特别新设AI照相机，利用AI生成技术为访客度身订造专属反贪造型，并融入各款廉署主题海报，同时设有流行的「深渊镜」打卡装置。到访人士更有机会获赠期间限定的纪念版访客证及限量版金属襟章，送完即止。

咖啡厅推暑期文创活动与全新纪念品

另外，廉署总部的「一九七四」咖啡厅至今已累计录得逾30万访客，暑假期间会特别推出咖啡主题活动。由7月16日（星期四）起，咖啡厅将举办文创体验活动，让访客亲手制作咖啡豆装饰画及主题磁石贴带回家。暑假期间惠顾咖啡，亦有机会获赠内含不同金句的期间限定咖啡杯套，送完即止。

廉署预计，暑假期间本地家庭客及旅客均会增加，特意将「廉洁」与「诚信」信息融入咖啡杯套、精美手机挂绳及迷你外卖咖啡杯造型磁石贴等日常小物中，期望访客在享受体验的同时，能将廉洁文化带回家。