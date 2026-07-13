每日杂志‧人物志｜更年期非洪水猛兽 陈骆灵岫盼打破妇女忌讳

更年期是妇女重要的生命历程，但无预警出现的身心情绪变化，往往令人措手不及，影响自己及家庭。妇产科专科医生陈骆灵岫指，更年期并非疾病，但坊间认知有限且有误解，不少妇女更视为禁忌，羞于启齿。妇女作为家庭重要成员却往往备受忽略，她庆幸尚有「暖男」丈夫留意到妻子的变化同来求医，于治疗后重拾家庭温暖的窝心故事。早前她与两名女医生创办「香港更年期协会」，冀透过研讨会及讲座唤起关注，深信家人的支持可以陪伴妇女共同渡过难关。

陈骆灵岫认为，更年期是人生阶段，妇女不必视为禁忌，为此尴尬。

妇女的一生，由青春期开始经历月事来潮、身体发育、怀孕产子及更年期，都受到女性荷尔蒙影响。步入更年期，妇女因女性荷尔蒙下降引发身体及心理的不同转变，然而这些转变却如「寂静的朋友」般悄悄到来，教妇女及家人不懂应对。妇产科专科医生陈骆灵岫留意到，不少妇女虽已步入更年期，却从未察觉自己出现相关症状，情况亟需关注。

她称，妇女及公众对更年期普遍抱持两种态度，一是讳莫如深，另一是事不关己。她强调，更年期是妇女生命中必经历程，标志着生育阶段结束，踏入人生新里程，大多数妇女于45至55岁经历更年期，香港妇女经历更年期的平均年龄为51岁，惟亦有妇女于45岁，甚至40岁前经历更年期，意味这些身心变化会提早出现。

部分人不懂亦羞于求助

对妇女备受更年期折腾，她深有体会，同时亦关注妇女默默承受更年期出现的身心变化，部分人不懂亦羞于求助，对此她倍感无奈，认为局面需要打破。她估计，这与东方女性「怕尴尬」避而不谈，甚至以为「会慢慢好转」而忽略有关。她说，自己与友人聚会中亦主动讨论更年期，盼潜移默化，慢慢打破忌讳。

她又引父亲作例子，她曾向父亲提及成立更年期协会，以唤起公众关注的初心。可是，其父闻言即说「不关我事」，转身离开。她称，父亲的反应反映不少男士认为更年期是妻子或配偶的事，于己无关的心态。她直言，妇女身心变化每每影响自身、事业及家庭，男士不能坐视不理，置身事外。

衞生署署长林文健早前出席「香港更年期协会」开幕礼，与3位创办人合照。

陈骆灵岫近年参与多个更年期相关的国际会议，与海外专家交流经验。

多年来，她见证妇女于家人关怀及支持下走出困局，更特别提到两个「暖男」丈夫的窝心故事。她分享，早前曾有中年夫妇前来求医，妻子是职业女性，一向工作谨慎，但丈夫发现妻子情绪越来越紧张，外出前反复检查门窗，上班时更不停覆核文件害怕出错，更持续感到潮热及焦虑。

该妇女怀疑自己患上强逼症，求医精神科专科医生获处方药物，服药后焦虑情况纾缓，惟失眠及潮热感觉依旧，更出现严重情绪抑郁，曾歇斯底里至全身瘫软，坐在街头痛哭。

「爱妻号」说服求医 二人和好如初

丈夫一面开解，一面「上网」搜寻资料，从妻子出现潮热及抑郁，怀疑是更年期症状，便去求医。了解病情后，陈医生安排女事主验血，确认其雌激素偏低，推断正经历更年期，遂处方雌激素药物。女事主用药后，情绪及失眠有所改善，该丈夫亦说，「终于找回原本的妻子。」

另一个案的妇女自20多岁起，已就其他妇科疾病向陈医生求医。数年前该妇女步入中年，她找陈医生进行妇科检查时透露跟丈夫关系转差。陈指，该妇女跟丈夫一直恩爱，她提议进行婚姻辅导，但遭断言拒绝。

一个月后，该妇女由丈夫陪同前来求医。原来其丈夫亦留意到妻子失眠、常常发忟憎及情绪抑郁，怀疑伴侣经历更年期。该男士称，妻子原本性格温婉体贴，惟数月前起变得执拗，事事一意孤行。为免刺激妻子，这名「爱妻号」处处忍让，但对妻子情况暗暗担心。

他知道更年期症状可经治疗纾缓，最终以「不求医便离婚」，说服妻子求医。陈医生称，该妇女接受治疗后情况迅速好转，其后两夫妇接受婚姻辅导，最后和好如初。教她意外的是，她其后收到该男士送赠的一束鲜花，以答谢她引领其妻走出情绪深渊，重获新生。

这些大团圆结局故事背后有血有泪，妇女及家人亦经历不同程度的身心伤害，反映妇女踏入更年期绝不止是个人的改变，亦影响配偶及家人。她称，市面不乏「暖男」丈夫，但希望更多丈夫成为「暖男」，主动关心妻子配偶。本港正迈向超高龄社会，当中女性于长者人口中占比较多，她认为提高公众对更年期的认知是当务之急。

丈夫及子女是陈骆灵岫的最大原动力。

丈夫及子女是陈骆灵岫的最大原动力。

创办更年期协会助公众了解

偏见、谬误源于误解，陈骆灵岫最希望打破妇女视更年期为「洪水猛兽」，避而不谈的禁忌。早前她与两名志同道合的女医生创办「香港更年期协会」。她指，协会会走入社区，定期举办公众推广活动，协会成员亦参加不同海外的更年期研讨会，交流向公众推广更年期的经验，以及吸取最新医疗知识。

时代女性要兼顾家庭与事业并不容易，她希望妇女多点爱惜自己，多留意身心变化。于她而言，同为医生的丈夫及4名子女正是她的最大动力。她亦为自己定下每年学习一样新事物的承诺。

作为妇产科专科医生，她陪伴妇女病友经历不同人生阶段，由协助疏理不同妇科疾病，见证妇女找到如意郎君的雀跃，又陪伴妇女经历由怀孕至分娩的喜悦。她亦希望陪伴支援妇女面对更年期这个人生阶段，并深信家人的理解和鼓励，更可以跟妇女共同渡过更年期的种种变化。

每次「接生」惊叹生命降临 母婴平安感动满满

陈骆灵岫医生是4名孩子的母亲，亦陪伴不少妇女经历怀孕及分娩的人生篇章。她形容，分娩是一次奇妙的生命旅程，当「接生」一刻亲手抱起宝宝，更惊叹生命降临是动人奇迹。

陈骆灵岫经常为孕妇「接生」，见证小生命来临的生命奇迹。

能够顺产诞下宝宝是不少妇女及其家人的期望，作为妇产科专科医生，她亦希望妇女免受「开刀」之苦，自然分娩。不过，分娩过程中或多或少存在未知数，她举例如胎儿健康状况、分娩过程中母亲的宫颈不开等。即使幼婴顺产诞下亦恐有其他变数，如母亲产后大量出血等，因此每次「接生」，看到母婴平安都感动满满。

怀胎十月是妇女生命中的重要里程，陈骆灵岫见证不少妇女当上妈妈的喜悦，亦陪伴她们经历怀孕至分娩的身心变化。她直言，每一个生命都是一个奇迹，由最初进行超声波产检时，看到子宫内长像个黑色小圈的卵泡，于数星期后授精成为胚胎，继而孕育生命，并胎动分娩，她都跟孕妇并肩同行，一起披荆斩棘，遮风挡雨。

每次「接生」抱起呱呱出生的幼婴，感受到襁褓中小生命的暖暖体温，便赞叹生命是动人奇迹，「原本2厘米的卵泡，转眼孕育成人由我抱在手中，1年后更会跑跑跳跳。」她祝福宝宝健康成长，迎接奇妙的人生旅程。

记者：关英杰