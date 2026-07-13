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鼓励综缓户就业｜政府推过渡职津试验计划 10.1起弃综援就业可获发最多$4.5万奖励

社会
更新时间：15:55 2026-07-13 HKT
发布时间：15:55 2026-07-13 HKT

政府宣布将于今年10月1日推出由关爱基金资助的「综合社会保障援助住户过渡在职家庭津贴试验计划」，为期3年。试验计划鼓励具工作能力的综援人士持续就业，自力更生。今年10月1日或之后离开综合社会保障援助（综援）计划，并过渡至在职家庭津贴（职津）计划的合资格住户，于试验计划期间可获发总额高达45,000元现金奖励。

合资格住户须于10.1后离开综援计划

合资格领取现金奖励的住户须（一）在2026年10月1日或之后离开综援计划；（二）提交职津申请（申领月份须在2026年10月至2029年9月期间）；以及（三）藉持续工作而获批最少连续两期职津申请（即涵盖连续12个申领月份），并在该12个申领月份中最少有10个申领月份获批职津。

试验计划鼓励具工作能力的综援人士持续就业，自力更生。
试验计划鼓励具工作能力的综援人士持续就业，自力更生。

首笔现金奖励$1万

所有类别的综援住户均可参与试验计划，无需另行登记。在职家庭津贴办事处会与社会福利署比对资料，识别合资格住户，并向其发出通知。合资格住户连续获发两期职津后，即会获发第一笔对应首年的现金奖励，有关款项将直接存入其领取职津的银行帐户。

如该住户持续工作并继续符合上述资格要求，可于次年及第三年分别获发第二笔及第三笔现金奖励。每个合资格住户最多可获发三笔现金奖励，总额高达45,000元；不论住户人数和获批职津金额，现金奖励金额划一发放如下：

  现金奖励金额
第一笔 10,000元
第二笔 15,000元
第三笔 20,000元

​详情可参阅关爱基金网页（www.communitycarefund.hk）或试验计划网页（CSSAtoWFA.gov.hk）。公众人士亦可于办公时间内致电试验计划热线（3897 1897）查询。

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