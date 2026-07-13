涉持生果刀刺伤男雇主头部 男菲佣被控伤人还押9.7再讯
更新时间：15:11 2026-07-13 HKT
发布时间：15:11 2026-07-13 HKT
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男菲佣涉嫌于上周五在青衣单位内持生果刀袭击男雇主，导致男雇主头部及身体受到7处刀伤。案件今早在西九龙裁判法院首次提堂，男菲佣被控伤人罪，暂毋须答辩，控方申请将案件押后至9月7日，待警方进一步调查，包括检验DNA及指纹，获裁判官陈慧敏批准，被告申请保释被拒，须还押候讯。据悉，男雇主亦同时聘请了被告的妻子在港工作。
31岁菲律宾藉被告DAGDAG Dionicio Jr. Tambao，被控于2026年7月10日，在香港新界青衣非法及恶意伤害陈镇中。
案件编号：WKCC3299/2026
法庭记者：黄巧儿
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