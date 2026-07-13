自动驾驶｜运输署：本港无人驾驶自动化达国际水平 暂未有商业运作时间表 记者试坐体验

政府近年积极推动自动驾驶技术发展。运输署表示，就北大屿山自动车测试项目，自动车在不同场景及与其他车辆共用道路时表现稳定安全，至今大致畅顺，已达到国际标准第四级的高度自动化水平（L4），技术与海内外各地相若。

运输署称严格把关：为自动车订立最高安全标准

百度在2024年11月获得首张自动驾驶先导牌照，百度智能驾驶项目及商业发展高级经理黄文晞表示，截至今年5月，旗下「萝卜快跑」在香港的安全行驶里程逾24万公里，指车辆能够在复杂场景安全运行，并覆盖不同路况。她强调车辆在本港繁忙路段、让路路口、回旋处等场景经过测试，至今无造成任何交通阻塞。

运输署总机电工程师（自动驾驶与巴士科技）钟卓明表示，自2024年底发出首个先导牌照至今年6月为止，署方先后已发出7个先导牌照，涉及63辆自动车。测试范围涵盖北大屿山、九龙东、西九龙及港岛数码港共7个地点。

钟卓明形容，本港自动车测试进展显著，以北大屿山的项目为例，已实现扩展路段、提升车速至时速50公里，以及扩展至20辆车同时运行等多项技术跃进，为未来实现无人化及商业营运收集重要数据。他表示，署方强调会严格把关，透过自动车规管框架与《实务守则》，为自动车系统设计、后备操作员接管及事故应变等订立最高安全标准。

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暂未有本港商业运作时间表

至于市民关注无人驾驶何时能正式投入商业运作，署方及百度未出提及明确时间表。钟卓明重申，政府已成立由运输署署长主持的「自动驾驶车辆应用促进工作组」，未来将与不同持份者紧密合作，推动包括配合自动车辆商业发展所需要的牌照安排，并会为自动车辆制定长远发展的路线图，在确保交通、行业生态和公众利益的前提下把关。

拒回应武汉数十部「萝卜快跑」故障瘫痪交通

「萝卜快跑」3月在湖北武汉突发故障，数十辆车在道路中间停驶，造成大量乘客被困和交通瘫痪。被问及如何避免同类事件在香港发生，黄文晞称不会评论其他课题。

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记者实测：过回旋处时减速过弯

《星岛头条》记者今日在机场岛试乘百度第六代无人车（RT6），从天际万豪酒店出发，途经机场变电站和11 Skies商场，约7分钟的路线全程无人驾驶，车上司机位设有后备操作员。无人车外部设有激光雷达、毫米波雷达和镜头等传感器，如同眼睛般识别不同距离的障碍物。百度指今日乘搭的是与内地商业运行的是同款，记者实测后排乘坐和腿部空间宽阔，亦可调较座椅角度、冷气温度和风力等。

乘坐体验亦未感到明显颠簸，而煞车和起步自然，无顿错感；车辆在过弯时有减慢车速，故在通过回旋处时，后排乘客未有感到强烈摇晃或身体倾侧。车上亦设有多种安全设备，包括灭火筒、破窗锤和紧急手动车门「手抽」等。

记者：陈俊豪

摄影：卢江球