从化马场 世界级「马王」训练基地 顶尖先进设施 广阔清幽环境 

香港赛马会从化马场为世界级赛马训练基地，不少香港马王与夺冠名驹皆于此受训，此处亦为马会和广州共同打造的穗港赛马产业经济圈其一重心。

从化马场于2018年启用，占地150公顷，拥有四条跑道，可容纳逾千匹赛驹同时驯养。另场内设立20个马匹放草休养区、顶尖训练设施，内地及香港首条1100米登山训练跑道及马匹医院等配备，完善构建训练体系，全方位特训马匹夺取佳绩。

资料显示，2025至2026年度马季中，截至6月底，有超过250匹冠军赛驹出赛前是在从化马场接受特训，应届香港马王「嘉应高升」正是其中之一，缔造历史的超级马王「浪漫勇士」日前亦安排到从化「唞暑」。马王策骑员及练马师表示，从化马场拥有先进训练和复康设施，广阔清幽的优越环境，是打造香港马王的巨大助力。

刚于今季冠军人马奖荣膺香港马王的「嘉应高升」，于浪琴世界最佳马匹排名榜高踞首位，这匹香港历来评分最高、全球顶尖的短途马王拥有极速的爆发力与超凡的持续稳定性，目前累积20连胜的香港纪录。

这匹一代神驹之所以能在绿茵场上爆发惊人后劲，其中一个「秘密武器」，乃大部分时间被安排到广州从化马场生活及接受训练。香港赛马会驻从化马场策骑员张健威为「嘉应高升」的策骑员，他直言深深体会从化马场对马匹训练有很大帮助，「因为地方很大、设施很多，空气清新，而且环境空旷，令马匹感觉舒服，在从化训练久了，牠们成绩都会有进步，因此很多练马师都会安排马匹在从化训练。」

张健威还透露，「嘉应高升」很喜欢在从化马场游泳及在草地上快跳，对其体能和状态提升帮助很大。他又指「嘉应高升」在日常训练时经常接受「水中步行机」特训，训练后又会到「放草休养区」，有足够休息，心情亦得以放松，如此双管齐下，令「嘉应高升」发挥天分和潜藏实力，变得更成熟强壮。

从化马场除了设有游泳池及各种水力设施，还有一种结合运动训练与复健治疗的高端设备、专为马匹设计的「水中步行机」，让牠们能在水中进行安全、低冲击的步行运动，透过水的浮力减轻马匹肢体负担，同时利用水的阻力增加运动强度，达到保护关节与强化肌肉的双重效果，有效改善步姿、平衡与心肺功能，促进血液循环、减轻肌肉紧绷与肿胀，加速代谢废物的排出，有助于缩短恢复期。

逾千米登山训练跑道

马匹持续进行水中步行训练，既能消暑，也能增强核心稳定性及后肢力量，使牠们在赛事中表现更佳。

至于「放草休养区」，场内配备二十个大型放草草场，面积最大一个达一千五百九十平方米，这些放草区专为赛驹提供宁静环境，让牠们长时间休养或短期歇息、纾解压力，加上从化马场精心打造的马房，确保赛驹情绪稳定、休养充足，是马匹恢复状态的重要设施之一。

「嘉应高升」的练马师大卫希斯也形容，由于从化马场的氛围环境较为放松，让「嘉应高升」受训期间，不但有先进的科技训练， 亦能在宁静、宽敞的放草休养区有充足休息，食欲也很好。

从化马场设有国内及香港首条长达1100米的「登山训练跑道」，能有效锻炼马匹耐力。为提高训练效果，跑道的上斜度为1.54度。当赛驹在上坡跑道冲刺时，能锻炼马匹的后肢推动力及背部肌群，相比平地训练，登山跑道能大幅减少对马匹前肢关节的冲击。不少赛驹在从化接受「登山」特训几个月，肺活量与爆发力均有很大转变。

此外，整个训练基地设立了一个以赛驹福祉为本的马匹医院，以应付赛驹在训练中出现突发伤患，如骨折、肌肉拉伤或其他病患等，都能在第一时间得到专业的手术或药物处理。

顶级医疗团队

该院是内地首间世界级马匹医院，配备顶级医疗与复康设施，院内有两间诊疗室、一个X光部、配药房，备有全面支援设施的麻醉及手术室，亦有提供深切治疗的马房。

为妥善照顾马匹复健，从化马场设有马匹康复治疗中心，配备如水中跑步机、冷盐水疗设施等，全方位确保赛驹能以最健康、最完美的姿态早日重返赛场，为香港赛驹在国际马坛屡创佳绩提供强大的医护后盾。

在世界级设施与顶尖医疗团队加持下，从化马场这个马王训练基地，犹如是打造冠军名驹的摇篮。根据马会最新数据显示，2025至2026年度马季中，截至6月底，有超过250匹冠军赛驹，在出赛前于从化马场接受特训。本年度马季的冠军人马奖颁奖典礼刚于7月10日举行，今季史无前例由「嘉应高升」及「浪漫勇士」同膺香港马王，「嘉应高升」另夺最佳短途马，「浪漫勇士」则荣获最佳一哩马、最佳中距离马及最佳长途马三个奖项。其他奖项方面，应届打吡冠军「白鹭金刚」获最大进步马匹及最佳四岁马；至于「喜庆宝」则成为最佳新马。值得留意的是，「白鹭金刚」和「喜庆宝」均曾赴从化训练。

香港赛驹数量仅占全球的0.7%，其中却培育出不少顶级佳驷，近年尤以「嘉应高升」及「浪漫勇士」成绩最为突出，成功背后，训练环境及配套实在功不可没。

「浪漫勇士」在刚过去的马季荣登「三冠王」后，今年6月22日被安排到从化马场唞暑。

「浪漫勇士」到从化「唞暑」

除了「嘉应高升」被安排到从化「秘密练兵」及休养，香港首匹在四个赛马地区赢得一级赛的香港马王「浪漫勇士」，在刚过去的马季囊括三冠大赛全数三关，荣登「三冠王」。在经历了极高强度、高压力的连场赛事后，「浪漫勇士」于今年6月22日，被安排到从化马场唞暑，这是牠首次到当地休养。

这匹八岁的超级赛驹于2021年获马主刘栢辉在香港国际马匹拍卖会上以480万港元投得，同年在港出道，一直居于沈集成在沙田的马房，并获其细心照顾。

沈集成表示，「浪漫勇士」抵埗不久，很快已适应新环境，心情也不错。他指「浪漫勇士」在从化放假期间会在放草场休养，放松心情，也会使用水中步行机，尽情享受假期。