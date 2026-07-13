西医戴港盛涉滥发过千张免针纸 控方专家指戴发出免针纸理由并不成立

76岁注册男西医戴港盛涉嫌于2022年6月至9月，向病人滥发过千张俗称「免针纸」的新冠疫苗接种医学豁免证明书，与另一名女商人同被控1项不诚实取用电脑罪，戴港盛另再被控洗黑钱等合共17项罪，案件今于区域法院续审。控方专家证人供称，根据戴港盛案发时的笔记，相关病人虽然患有慢性疾病或感到胸口不适等，但如果情况稳定，而戴没有作出更详细检查，病人也没有对疫苗敏感的情况，他发出「免针纸」的理由并不成立。

专家指戴港盛没足够理据发出免针纸

控方今传召专家证人、九龙中医院联网家庭医学及基层医疗部顾问医生李艳珠，指参考戴港盛的求诊笔记等后，认为戴没有足够理据向相关病人发出「免针纸」。其中病人林映芝饮酒或咖啡后会感到心跳加快，戴的医疗记录显示其胸口不适和心悸等。李称相关病征并非禁忌症，需要进一步检验，而且相关笔记太简单，戴发出免针纸「系无理由嘅」。

涉案求诊笔记又显示，病人雷静静患冠心病。李供称，如果患有冠心病及曾经心肌梗塞，可获暂缓接种疫苗，但患有冠心病并非一定不适合接种疫苗，「有慢性疾病更加鼓励打针」，而雷求诊时只是皮肤有红肿，并无提及心脏有不适，她过去曾接触科兴疫苗，亦无对疫苗敏感的情况，故李认为并不构成发出免针纸的理由。

警方案发时曾派卧底警员到戴的诊所调查，笔记分别指两名警员患湿疹和牛皮癣，及报称胸口痛。李供称，如果慢性湿疹和牛皮癣没有妥善控制，或可构成暂缓注射疫苗的原因，而她认为警员的情况不构成发出免针纸的原因，记录中并没有提及警员有敏感记录，而胸口痛此病征亦须进一步检查。

除非情况不稳或未能控制否则无理由发免针纸

另外，病人刘启南、余浩铭及徐志铭分别有肝酵素上升、糖尿病及怀疑淋巴问题及「三高」情况。李亦指需要更详细检查，除非情况不稳定或未能控制，否则发出免针纸的理由亦不成立。

被告戴港盛与杨瑷瞳同被控1项目的在于使他们本人或他人不诚实地获益而取用电脑罪，指2人于2022年2月10日与9月20日之间，首尾两日包括在内，一同串谋欺诈医务衞生局的职员，即不诚实地及虚假地表示或核证（i）上述医健通（资助）系统中获发「新冠疫苗接种医学豁免证明书」的人士经已接受医疗评估（ii）他/她有确切的医学原因，对复必泰〔辉瑞〕和克尔来福〔科兴〕有禁忌症；以及（iii）根据衞生署的「新冠疫苗接种医学豁免证明书签发指引」而输入该系统的医学理由，上述人士因健康原因不适合接种当时香港特别行政区所提供的新冠疫苗。戴港盛就此交替被控13项⽬的在于使其本⼈或他⼈不诚实地获益⽽取⽤电脑罪。

戴港盛另被控3项洗黑钱罪，指其于2022年2月9日至9月20日，包括首尾两日，在香港知道或有合理理由相信某项财产，即2个中国银行帐户的款项，分别为港币7,165,300元和2,162,500元，以及现金总额港币1,859,550元，全部或部份、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍处理该财产。

案件编号：DCCC1239/2023

法庭记者：王仁昌