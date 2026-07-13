双胞胎早产大B出生翌日亡 医生指加大强心药剂量仍无法逆转死者情况

双胞胎女婴的「大B」2023年在威院出生翌日死亡，死因庭今续研讯。新生婴儿深切治疗部主管供称，当时为「大B」提供的强心药剂量已达至可使用的最高份量，惟「大B」的心脏功能仍持续恶化，判断即使再加大强心药的剂量亦是医疗无效，无办法逆转「大B」的情况，终建议家属采用舒缓治疗，即在「大B」心脏停顿时不进行心外压，以避免死者承受痛苦。陪审团关注，若「大B」的强心药输注管活栓有开启，是否能令「大B」的情况好转。主管回应，「大B」的情况在事件发生前已急剧转差。

ICU主管指强心药已用最高剂量 再加亦无法逆转情况

新生婴儿深切治疗部主管马秉源医生引述死者余沛霏的医疗报告显示，死者在出生前的超声波已显示有肺动脉瓣狭窄及增厚的情况。死者母亲在2023年6月12日上午11时半进行紧急剖腹生产后，死者便出现早产并发症等症状，包括肺塌陷、左右心室肥大及心脏输出差等，其心脏功能属边缘状况，除了出现中度至严重肺动脉瓣狭窄外，亦出现肺动脉高血压、心脏输出下降等，建议注射米力浓及肾上腺素等强心药。惟死者的血压持续下降，即时多次提高强心药的剂量，死者的血液循环仍没有改善，四肢出现坏死状态，属顽固性心脏机能失调，没有任何手术能逆转死者的情况。

马强调，当时为死者提供的强心药剂量已达至可使用的最高份量，惟死者的心脏功能仍持续恶化，两边心脏心室衰竭，血压不断下降，判断当时即使再加大强心药的剂量亦是医疗无效，无办法逆转死者的情况，终建议家属采用舒缓治疗，即在死者心脏停顿时不进行心外压，希望在死者死亡时不要再加入创伤性的治疗，以避免死者承受痛苦，家属亦表示理解，故死者在同月13日下午宣告死亡。马解释，由于已无办法逆转死者的情况，为约1公斤的死者进行心外压会带来不需要的创伤及痛苦，例如肋骨断裂、皮肤出血等。

最初得知情况无即时向死者家属披露因资料不完整

马补充，自己的值班时间为上午9时至下午6时，6月13日上午巡房时，才得知凌晨3时许因肾上腺素输注管活栓没有开启，致有短暂时间未能为死者提供肾上腺素注射，并得知已有病房经理处理事件。马认为，当时要专注于处理死者当时的临床情况，且手上所得资料不完整，「唔足以同(死者)屋企人作出披露」，故没有即时将事故告知死者家属。马在死者死亡后，对事件有了初步的理解，已尽快告知家属，未能为死者提供肾上腺素注射约30分钟。马亦向家属表示会严正更进事件，向医院管理层汇报事件，并成立根源委员会独立调查经过及跟进情况，亦会继续向家属披露事件情况。

案件由死因裁判官周至伟主理，医管局列利害关系方，由4男1女陪审团审理。死者余沛霏于出生后翌日离世。死者于2023年6月12日上午11时半在威尔斯亲王医院出生，出生后须留医新生儿深切治疗部，期间院方为死者进行急救治疗，最后双亲决定放弃抢救。死者的孖生妹妹「细B」则情况稳定。

案件编号：CCDI-478/2024(SH)

法庭记者：黄巧儿