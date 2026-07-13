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山顶普乐道周星驰旧居业主入禀 申令求占用人交还物业清缴租金

社会
更新时间：13:17 2026-07-13 HKT
发布时间：13:17 2026-07-13 HKT

影星周星驰旧居山顶普乐道7号业主上周入禀高等法院，要求法庭下令现时物业占用人及黄美君交还物业，并偿还占用期间的租金。资料显示，周星驰曾于1996年以8380万元购入上述物业，并于2006年以约1.17亿元放售。

原告为美胜投资有限公司，被告为黄美君及香港山顶普乐道7号占用人。入禀状指，原告为山顶普乐道7号物业业主，被告方则为山顶普乐道7号占用人，因此原告被剥夺使用及享受该物业之权利，蒙受损失。原告现入禀要求法庭下令被告交还物业，偿还占用期间之租金，永久禁止被告及其代理非法侵入。

山顶普乐道7号是周星驰旧居。资料图片
山顶普乐道7号是周星驰旧居。资料图片

案件编号：HCA1197/2026
法庭记者：陈子豪

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