涉以假证件骗逾3百万元 23岁女学生获准以40.3万元保释候讯

23岁理大专业进修学院女学生涉嫌联同他人，以伪造证件骗取逾3百万元。女学生被控一项串谋以欺骗手段取得财产罪，今于东区裁判法院首次提堂，她暂毋须答辩。控方申请押后以待进一步调查，包括查看闭路电视、索取银行文件等。主任裁判官张志伟押后案件至9月8日，期间被告获准以3千元保释金，及40万元人事担保金担保外出，须遵守不得离港、不得接触控方证人及宵禁令等条件。

被告王睿，被控于2026年5月30日至6月11日，首尾两日包括在内，在香港与数名不知名人士串谋以欺骗手段，不诚实地向女子许小青展示伪造工作证，以取得许小青的港币$3,094,297元，意图永久地剥夺许小青的财产。

案件编号：ESCC1678/2026

法庭记者：雷璟怡