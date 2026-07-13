天文台：将评估需否在今晚至明早发出一号戒备信号 料明日有大骤雨及狂风雷暴

天文台指，位于南海北部的广阔低压槽上有一个低压区会逐渐发展并靠近广东沿岸。由于与其相关的对流云团现时集中于南侧，预料尚需要一些时间整合，在较为接近广东沿岸时才能确定是否会发展成热带低气压。若该低压区发展为热带低气压，天文台会评估是否在今日（7月13日）傍晚至明早（7月14日）发出一号戒备信号。

低压系统明早最接近本港 100公里范围内掠过

天文台下午5时再发特别天气提示，指过去数小时，位于南海北部的低压区结构仍然较为松散，预料尚需要一些时间整合，在较为接近广东沿岸时才能确定是否会发展成热带低气压。若该低压区发展为热带低气压，天文台会评估是否在今晚（7月13日）至明日初时（7月14日）发出一号戒备信号。

按照现时预测，该低压系统会在明早最接近本港，在本港100公里范围内掠过。预料明日本港会有大骤雨、 雷暴及狂风，可能需要发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示，离岸吹强风，部分低洼地区有机会出现水浸。受活跃西南气流影响，星期三（7月15日）初时部分地区雨势较大及离岸仍有强风。天文台会密切监察该低压系统的发展及动向，市民请留意天文台的最新天气消息。

天气︱明日有大骤雨 届时或发暴雨警告信号

按照现时预测，该低压系统会在明早最接近本港，在本港100公里范围内掠过。预料明日本港会有大骤雨、雷暴及狂风，可能需要发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示，离岸吹强风，部分低洼地区有机会出现水浸。星期三（7月15日）初时雨势有时颇大及离岸仍有强风。天文台会密切监察该低压系统的发展及动向，市民请留意天文台的最新天气消息。

天文台料热带低气压「海神」 将横过西北太平洋

天文台表示，位于西北太平洋的低压区已增强为热带低气压，并命名为海神。在上午10时，海神集结在雅蒲岛之东北约250公里，预料向西北移动，时速约25公里，横过西北太平洋。

天文台预料，活跃西南气流会在本周后期至下周初影响广东沿岸，该区短暂时间有阳光，亦有骤雨及雷暴。