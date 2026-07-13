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世界杯2026︱小学举办同乐日齐睇波 校长：为学生留下独特童年回忆 请钟志光到场因「结缘」？

社会
更新时间：12:03 2026-07-13 HKT
发布时间：12:03 2026-07-13 HKT

将军澳佛教志莲小学原定凌晨举办「世界杯之夜」，其后因应家长及社会反应，改为昨日早上举行日间亲子同乐日，近300名师生家长齐见证阿根廷晋级四强。该校校长罗金源今早（13日）接受商台访问，形容活动目的是为学生留下独特童年回忆，亦相信已做到。

罗金源指，校方最初计划招募60组家庭深夜观赛，最终仅40组报名。不少家长反映凌晨不便上班，低年级孩童亦不适合挨夜，又笑言凌晨的活动，即使已答应前来亦可能有人「甩底」。校方为让更多人参与，决定调整活动至日间。罗校长坦言不希望老师筹备心血白费，办活动核心是为学生留下独特童年回忆。

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学校不应只是一个「工作、上学」地方 冀增加大家归属感

活动邀得球评人钟志光到场互动，罗校长表示由于有教职员在一次偶然机会下，与钟结缘认识，对方一口答应赴校。现场有各式足球水杯等纪念品作为礼物，均由友人赞助，深受小朋友喜爱。罗校长笑称孩童不追求贵重礼物，活动够趣味性已足以令众人开心。校内还设「射龙门」、怀旧纸上足球等六个摊位，传递简单娱乐的快乐。

谈及活动意义，罗金源表示现今社会节奏紧张，校园集体活动越发稀少，亦不希望学校对师生来说只是一个「工作」、「上学」的地方。本次活动旨在拉近师生、亲子距离，最大收获是凝聚各方人士，打造难忘共同回忆。校方未来大型赛事亦会继续举办同类活动，盼此模式可供其他学校参考，让学生爱上校园生活。

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