狗只入食肆︱食环署接约20宗投诉 涉「狗只所坐位置」等 署长袁旭健：属轻微违规运作大致畅顺

容许狗只进入获准食肆的措施上周四（9日）起正式实施，首阶段有940间获批为「宠物友善食肆」。食环署署长袁旭健表示，措施实施后的首个周末运作大致畅顺，整体气氛理性及配合。不过，署方至今（由9日至12日）共收到约20宗投诉，主要涉及狗带的长度及狗只所坐的位置等轻微违规行为，署方会跟进调查。

采取先劝喻后执法 强调不等于放宽监管

袁旭健今早（13日）在电台节目强调，署方约90人的专队，在过去的周末已巡查约2,300次，当中包括获准食肆，亦包括巡查400间未获批的食肆。目前新措施正处于一个月的适应期，署方会采取「先劝喻、后执法」的原则，若发现严重违规情况会警告，强调适应期不等于放宽监管，如果影响到环境衞生及食物安全会果断执法。

他又表示，若措施第一阶段的运作理想，预计最快6个月后会考虑展开第二阶段的申请，届时会因应第一阶段的运作经验作出评估，再决定第二阶段的安排。

部分获批食肆退出数目不多 属负责任决定

对于有部分已获批的食肆选择退出计划，袁旭健表示，退出的食肆数目不算多，整体参与情况仍然稳定。他理解部分食肆在营运上需要适应，例如人手安排、场地分隔及顾客反应等。他认为，新措施改变了过往长久的做法，若有食肆在运作过程中发现未准备好而暂时退出，是负责任的决定。

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