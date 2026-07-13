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疑似吕方口角片段疯传 私隐公署：网民勿转发、传播片段 否则或违「起底」罪

社会
更新时间：10:17 2026-07-13 HKT
发布时间：10:17 2026-07-13 HKT

网上日前疯传一段车厢镜头片段，片中主角疑似是艺人吕方，在乘搭网约车时因落车地点问题，与司机发生激烈口角。私隐专员公署日前表示，接获一宗市民就相关录影片段作出的投诉，公署已向相关社交平台发出停止披露通知，要求平台停止披露有关录影片段。

助理个人资料私隐专员（法律）赖皓茵今早（13日）在商台节目重申，网民不应转发或传播有关片段，否则有机会触犯「起底」相关罪行。

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片段可见，疑似吕方的男子与司机，就下车地点的争拗，由最初的理论演变成以粗口互轰的火爆场面，司机在乘客落车一刻更疑似认出其艺人身份，直斥「死矮仔，我记得你啦」，引发网民热烈讨论。

赖皓茵指出，不会评论个别个案细节，但公署已就相关片段发出停止披露通知，原片段已经下架。至于若有网民「留底」相关片段，她亦呼吁大家不要转发传播，因为未经资料当事人同意下披露个人资料，对该人造成指明伤害或妄顾造成指明伤害，一样会触犯「起底」罪行。

在片段中的司机，所开的疑似是白牌网约车，可能存在违法载客取酬情况，被问及私隐公署会否跟进相关事宜，赖皓茵确认，有可能会将相关个案，转交给有关当局进一步跟进。

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