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政府拟立法保障外卖平台工作者 工会反对按工时计算补偿工伤 忧引发「拖单」流弊

社会
更新时间：10:40 2026-07-13 HKT
发布时间：10:40 2026-07-13 HKT

劳工及福利局今日（10日）向立法会提交文件，指出新法例会为平台工作者在执行工作期间，因遭遇意外以致受伤或死亡提供法定保障。如工伤意外发生时，平台工作者同时服务多个平台，各涉事平台须分摊赔偿责任。立法会人力事务委员会副主席林振升及香港食物送递员职工会主席韦新均形容是「零的突破」。但反对政府倾向「按工时长短计算补偿比率」的方案，忧虑会引发外卖员为增加工时而「拖单」的流弊。

政府计划为数码平台工作者及管理规范下定义，并建立工伤补偿机制，预计今年内向立法会提交草案。林振升今早（13日）在电台节目上形容，这是一个「好大的突破」，让外卖员无须再艰难证明自己是雇员，也能获得基本的工伤保障。

促设最低收入底线及扩大受保时段

针对劳福局倾向以工时长短来厘定工伤病假钱的比率。林振升对此表示不同意，指外卖员若工时少、接单少，其用作计算补偿的平均收入基准自然会较低，指现行机制已反映了其零散工的性质。若政府在较低的收入基础上，再因为工时少而进一步扣减赔偿比率，形同「𠝹多一刀」，保障会更少。他建议政府应与《雇员补偿条例》看齐，统一以收入的「五分四」（即80%）作为赔偿标准。

在受保时段方面，现有文件建议保障范围仅限于「开始前往取餐至完成送递」期间。林振升认为，应涵盖「上线等候」及接单期间，倡参考现有保险「接单前一小时」亦受保的做法。

此外，由于外卖员收入极度浮动，林振升建议政府应考虑为平台工作者设立平均最低收入标准，确保极零散的工作者也能获得基本生活保障。他建议如容许以工伤前3个月或长达12个月的平均收入作计算基准，计出一个较合理的补偿额。

反对按工时计补偿 忧触发「拖单」潮

香港食物送递员职工会主席韦新远在同一节目上，亦反对以工时长短来厘定工伤病假钱的比率。他指，若法例以上线或送餐时间作为增加保障额的筹码，极易衍生流弊：「我呢张单20分钟可以完成㗎，咁拉长佢去到两个钟。」其实最终只会令商户、消费者及平台公司三方受损，并非良好的政策导向。他促请应统一按收入「五分四」计算。

他又指出，过往曾有外卖员在送餐后20分钟回程时发生意外，此外外卖员在驾驶电单车期间，平台仍会不断推送抢单消息，这些都会构成潜在的驾驶风险。因此，他促请政府将保障范围扩展至上线时间，以及订单前后的一小时较为合理。

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