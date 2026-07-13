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天文台｜部分时间有阳光 最高气温约33度 稍后局部地区有雷暴

社会
更新时间：06:41 2026-07-13 HKT
发布时间：06:41 2026-07-13 HKT

广东天色大致良好。同时，骤雨正影响沿岸地区。此外，一道广阔低压槽正为南海中部带来不稳定天气。

在上午五时，热带风暴巴威集结在合肥之东北偏北约130公里，预料向北或东北偏北移动，时速约14公里，横过华东并逐渐减弱。

本港地区今日天气预测，部分时间有阳光，有几阵骤雨。日间酷热，最高气温约33度。稍后局部地区有雷暴。吹轻微至和缓偏南风。

展望星期二及星期三雨势有时颇大及有狂风雷暴。本周后期天气仍然不稳定。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

一道广阔低压槽会在今日为南海北部带来不稳定天气，预料该低压槽会在今明两日逐渐靠近华南沿岸，而低压槽上可能有低压区发展。受该低压系统影响，本周中期该区有大骤雨及狂风雷暴。活跃西南气流会在本周后期至下周初为广东沿岸带来骤雨。此外，热带气旋巴威会在今明两日横过华东至黄海一带并逐渐减弱。

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