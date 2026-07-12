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世界女排香港站打出魅力观众叫好 陈茂波主持掷毫 压轴战中国队拼尽负2:3

社会
更新时间：23:01 2026-07-12 HKT
发布时间：23:01 2026-07-12 HKT

一连五日在启德体艺馆举行的「中国人寿（海外）世界女排联赛香港2026」，正式完满闭幕，今日除有财政司司长陈茂波主持掷毫仪式，星岛新闻集团主席蔡加赞亦亲自到场为球员打气，观看压轴战－中国对意大利，中国女排最后以2比3落败。

中国人寿保险（海外）股份有限公司副总裁康乐女士表示，今届世界女排联赛香港站圆满收官，六支世界劲旅、12场对决，让人意犹未尽。场内欢呼声排山倒海，场外世界女排的话题也成为热点。今年的女排赛，看到了技战术的对抗、亦看到团队协作带来的荣誉感，也感受到了香港的活力。竞技体育呈现的不仅是比赛的输赢，也能够让观众激活能量、释放自我，运动对人的激励和塑造，有时候会超越想象。

她又指出，这七年来，集团对赛事的支持不断升级——从最初的冠名，逐步拓展为市民提供专属体验、向社区赠送门票等。本月更为市民打造专属「排球训练营」，邀请中国女排名将现场指导，让大家近距离感受排球的魅力。同时，他们向40间学校赠送门票，累计已惠及124间学校，让更多青少年有机会亲身感受国际顶级赛事的氛围。未来该公司将继续积极支持更多大型国际赛事落户香港，为盛事经济和体育产业注入更多动力。

今年总决赛前最后一站的赛事，于上周三（8日）一连五日在启德体艺馆举行，共有中国、意大利、加拿大、多明尼加共和国、比利时及乌克兰六支劲旅参赛。

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