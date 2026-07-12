郑秀文启德主场馆答谢会圆满落幕 极简无舞台设计显世界级视听实力

乐坛天后郑秀文（Sammi）一连三晚于启德主场馆举行的答谢会今晚（12日）圆满落幕。虽然舞台场地因调整一度令歌迷担忧，但凭借制作团队的创意、启德体育园的顶尖场馆配套，以及Sammi百分之二百的诚意演出，以超简约的「无舞台」设计呈献震撼视听盛宴，不仅让全场乐迷热血沸腾，更完美展现启德主场馆这个香港新一代国际盛事地标的世界级硬件及营运实力。

极简无舞台设计 凸显专业声学配套

答谢会主办方今次突破传统，以超简约舞台设计回归音乐本质，亦凸显了启德主场馆世界级设施的优势。在强劲的音响系统、专业声学设计及国际级技术支援下，即使采用极简舞台布局，仍能将Sammi极具感染力的声线和细腻情感，完美传递至场馆每个角落，为乐迷带来媲美国际顶级演唱会的沉浸式体验。

顶级音响灯光 奠定香港国际盛事地标

本次演出最令歌迷赞叹的，莫过于主办方精心设计的节目安排，以及启德主场馆所提供的顶级演出环境。由主办方团队亲自操刀的音响布局，充分利用场馆的空间优势与先进硬件，呈现极具穿透力与层次感的音色；配合沉浸式灯光效果与高规格技术配套，成功营造震撼而细腻的演出氛围。

Sammi在演出中状态大勇，伙拍多位重量级嘉宾带来高潮迭起的演出。在「无舞台」挑战之下仍能呈现如此高规格制作，堪称年度业界标竿。这次答谢会的圆满成功，不仅印证幕后团队的专业与诚意，更再次彰显启德主场馆具备世界级硬件及营运实力，充分展现其作为香港新一代国际盛事地标的魅力。