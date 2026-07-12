狗只入食肆︱青衣城酒楼划宠物区 食客撑新例：香港地自由 睇实只狗就无问题

政府早前推出新措施容许狗只进入指定食肆，其中青衣城有多间餐厅已获发牌。踏入新措施实施首个周日（12日），不少狗主携同爱犬一同用膳。有食客认为只要主人好好看管狗只，相信对其他人影响不大。不过亦有食客担心衞生问题，如店员「摸完狗再招呼客人」。餐厅代表就坦言，新措施实施后前线工作量大增。

《星岛头条》记者今午来到青衣城一间已获发牌的酒楼观察，店舖门外有5张枱被划为「宠物专用区域」，中午时份有3枱食客带同狗只用餐。

相关新闻：

狗只入食肆｜狗主自言有责任保持衞生、遵守餐厅规则 冀政策长远扩至公共交通

狗只入食肆｜新政策争拗多 何敬康：做个有质素、负责任狗主 勿「玩烂」政策 破坏得来不易的进步

狗只入食肆｜食环署巡查208间非「宠物友善食肆」揭有违规情况 发2个口头警告

怕狗食客斥店员摸狗后招呼客人

食客黄先生一家三口今午到该酒楼用餐，表示自己本身喜欢小狗，认为新措施对自己影响不大，不会因而令餐厅选择减少。不过他亦说，希望相关餐厅及狗主会看管好狗只，「唔好畀佢周围走影响其他人食嘢」，亦因自己有小朋友，认为大型狗只进入餐厅时或需多加留意。

食客刘先生同样认为，只要狗主好好看管狗只，不会让狗只「上枱」或影响其他食客便没有问题。若进入餐厅的狗只一直留在主人身边，「香港地系自由㗎嘛，摆喺（狗主）身边，又冇阻你行街、食饭，有咩问题？」

不过亦有食客反对新安排。不愿上镜的食客陈小姐用餐后，表示看到餐厅店员「喺到摸只狗，摸完之后招呼我哋，呢个好大问题」，直言或不会再光顾该店，亦正考虑作出投诉。她坦言自己本身怕狗，但亦能接受有分区安排的狗只友善餐厅，担心若餐厅空间太小、未有分区，或会更易构成衞生问题。

酒楼店长叹前线压力大增

酒楼店长屈小姐就表示，自新措施实施以来，的确不少客人带狗只到场，昨晚便约有7、8枱，不少客人会预先订位。不过她亦坦言，店舖的生意额未见实际上升，而同时「问题就多咗好多好多出嚟，我哋前线嘅压力大咗好多」。她解释，虽职员会为每枱带狗客人讲解相关守则，惟仍需靠客人自律，「我哋（食肆）无可能每一张枱企一个人喺到睇住」，面对客人挑剔、批评「好被动、好无奈」，希望公司会体谅前线人员。

同一商场有获发牌食肆在门外贴出「暂不招待狗只」告示。据店内职员指，餐厅将划分出「宠物区」，惟仍需等待相关硬件抵达后才可实际让狗只进入。

记者、摄影：伍万庭