共创明Teen x 入境处青少年领袖团 千人参观海洋公园 加深认识保育

「共创明『Teen』计划×入境事务处青少年领袖团——千人海洋探索之旅2026」今日（12日）举行，邀请青少年免费参观海洋公园。劳福局局长孙玉菡致辞时鼓励同学把握计划提供的机会，努力自我增值，为未来追梦打好基础。他又提到，今年除了「共创明『Teen』」计划的学员外，还有入境处青少年领袖团团员参加，期望两群年轻人能多多交流，建立友谊。

郭俊峰：助同学扩阔眼界 培养勇于尝试态度

入境处处长郭俊峰表示，今次学习体验有助同学扩阔眼界，培养勇于尝试和积极探索的态度，为未来拓展更多可能。他续指，活动安排学员制作大熊猫黏土作品，期望他们享受创作乐趣的同时，加深对保育的认识。

东区青年交流促进会主席陈德铭则认为，带学生来海洋公园有特殊意义，因计划会在人生规划、能力提升及理财规划三方面培育青年，而参观活动紧扣这三个目标。他指学生可近距离观赏海洋生物，学习保育知识，拓展个人眼界，为日后人生规划奠定基础。

对军事有兴趣参加步操队

已参加入境处青少年领袖团3年的李同学表示，印象最深刻的是参加步操队，透过学习中式步操学会自律，「步操的时候就算腿很痒，也不能抓」。他忆述，当初是因为对军事感兴趣而加入步操队，实际参与后亦对军事及纪律部队有更多认识，透露未来有意投考入境处，认为透过领袖团已对相关工作有一定认识，相信能够胜任。

他又分享指，在领袖团认识了很多新朋友，例如有一位步操队的朋友与他就读同一所学校，两人参加步操队后才变得熟悉。至于今天的海洋公园体验，李同学称参观了以往未有仔细游览的地方，印象最深刻是看企鹅，觉得很可爱。

胡同学则与几位朋友一同参加领袖团，入团后参加各种参观活动，例如到入境事务学院了解入境处工作范畴及历史，对纪律部队有更深入认识，未来亦考虑向相关方向发展。她分享指，今年暑假会花一半时间参加青少年领袖团活动，其余时间则参加交流团等。她认为暑假安排非常充实，「不会让我在家游手好闲，不知道在做甚么。」

记者：周育莹

摄影：陈浩元