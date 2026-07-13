独家专访︱郑若骅：国际调解院秘书长工作更具挑战 寄语法律界了解不同司法管辖区

郑若骅于4年前卸任律政司司长后，曾经重新执业做资深大律师，到去年获任为国际调解院秘书长。她指自己的做人原则，是无论在哪个岗位工作都会尽心尽力做好份内事，而国际调解院秘书长的工作更广泛、更具挑战性，对她来说是很有意义的工作，既可发挥调解的好处，又可助力各签署国及香港发展。

她解释，国际调解院的工作不只涉及一个国家或地区，更会到其他国家与当地官员会面以介绍调解，这对她来说是一个新挑战、新尝试，从中可发挥调解的好处，亦可助力各个签署国在国际间的话语权，甚至参与制定规则，又可助力香港更好地成为国际调解之都。

寄语法律界多了解其他司法管辖区

被问到如何看香港法律界未来发展，郑若骅指香港是国家唯一实行普通法的司法管辖区，形容这绝对是香港的优势需好好把握，但近年世界的事情都变得非常国际化，希望香港法律界除了认识普通法外，都要了解其他司法管辖区，以至国际间发生的事，举例可参与大湾区律师培训，以理解国家的法律体制，都有助理解他们了解国际间发展。她希望香港法律界可以继续用好香港这个平台，包括去做更多的调解，同时亦要学习仲裁、诉讼的工作，认为法律界在香港未来会有很多出路。

郑若骅专长在仲裁和调解，因此她在2012年于清华大学开办「国际仲裁与争端解决」的硕士课程，可惜在任律政司司长期间无法分身讲课，于卸任司长两个月后，再次出任清华大学国际仲裁与争端解决专案主任及教授。

记者：郭咏欣

摄影：刘骏轩