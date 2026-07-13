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独家专访︱国际调解院助港迈向「东方日内瓦」？ 郑若骅冀吸引更多国际机构来港

社会
更新时间：07:30 2026-07-13 HKT
发布时间：07:30 2026-07-13 HKT

目前日内瓦是全球最重要的国际多边外交与人道主义中心，设有约40个国际组织，有意见认为国际调解院在港诞生，可迈向「东方日内瓦」之路。国际调解院秘书长郑若骅笑言，「不会用其他地方的名字去形容，但的确希望随着国际调解院落户香港后，吸引到更多国际机构来港设立总部或分支机构，将香港打造成国际机构落户地」。她更认为国际调解院落户香港，促进香港成为一站式解决争议的地方。

选址香港体现国家对支持与信心

她多次重申国家选择将国际调解院总部设于香港，是对香港法治、争议解决及人才等方面有信心、对香港的支持，更是体现了「一国两制」，发挥香港普通法司法管辖区的重要性，亦都发挥香港作为争议解决中心的优点，这些与市民都息息相关。

调解仲裁诉讼 均可在港进行

如何成为一站式解决争议的地方，郑若骅解释，香港的国际仲裁地位稳居全球前列，仲裁法更是世界顶尖级，许多人喜欢选择香港做仲裁地，同时司法机构亦已宣布将在港设立国际商事法庭，作为高等法院辖下的专责分庭，审理复杂、涉案金额巨大的国际和跨境商业纠纷，加上国际调解院总部在港，任何企业在港处理问题，可选调解、仲裁或诉讼。而她当然希望大家先调解，不可行才仲裁。

她以国际调解院为例，近来有些海外有经验的律师及国际企业当事人来港，借用国际调解院的设施进行调解，当他们来港后会了解香港是一个非常安全、和平、包容性高的地方，更有多样解决争议的方法可选，会更愿意来港。与此同时，他们亦会在港消费，对普通市民及整体社会都有一定益处。

她认为在这个环境下，可让香港法律界看到未来有发展，商界亦会愿意来港营商，甚或当遇到问题时会选择在港处理，此等种种都可助力香港成为全球调解之都，为社会带来很多益处。

记者：郭咏欣

摄影：刘骏轩

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