独家专访︱国际调解院个案有上升趋势 秘书长郑若骅：拟推调解员做国际认证

国际调解院总部于去年落户香港，至今运作约9个月，是首个总部设在香港的政府间国际法律组织，其成立宗旨和目标是要促进和平解决争议，通过调解发展国家间友好关系及合作。国际调解院秘书长郑若骅接受《星岛》独家专访时称，过去这段时间看到世界很混乱、单边主义抬头，国与国间、企业间争议渐多，形容国际调解院成立适逢其时，寻求调解的个案都有上升趋势，盼越来越多成功调解例子可建立口碑，推进全球调解生态圈发展，以及孵化更多人才积极推广调解，包括不排除将来为调解员做国际认证。

她指，国际调解院是通过多边谈判、互相尊重而成立的政府间国际组织，是实践全球治理倡议的例子，亦是希望通过国际调解院，协助所有签署国增加国际话语权、参加国际间的规则制定、增强软实力，而中国作为东道国将国际调解院设于香港，正是利用香港优势，促进国际调解院发展，更表示所有签署国都认可香港作为国际法律及争议解决中心的地位，这个很关键。

填补诉讼仲裁间制度空白

过去9个月俄乌及伊朗局势紧张、能源危机等，足见国际关系不明朗因素大增，郑若骅并不希望国际调解院是因战乱而成立，但的确其出现可填补诉讼及仲裁间的制度空白，让世界看到以和为贵的重要，希望让大家尽量用对话方式，互谅、互让地达成和解。被问到案件宗数增加多少，她强调，调解保密性强，恕未能透露，但不只一宗成功例子。

她明白很多人质疑，国际企业有丰富经验都不能解决的问题，为何可被调解，因为调解双方可单独与调解员会面，说明其关注点及真实想法，再由调解员去促进双方提出可接受方案，期间若遇问题亦可叫停，故当事人在调解中自主性强，更可控制结果，不是说「你输我赢、你对我错。」

仲裁后难再做下单生意

她更称，若以仲裁处理问题，很多时大家都比拚，拿出证据去指证对方，对双方关系没有益处，且当遇上问题时会交由仲裁庭判处，令赢的人认为赢得不够多、输的人输得太多，往往在仲裁后，国与国间或企业与东道国之间，都很难做下一单生意，相反调解最重要是维持双方的关系，在双方同意的方案下去解决问题。

她指中国人遇到问题时，会先想一想发生了甚么事，「唔会话一定系你错，我要告你」。而当她出任秘书长与更多国家沟通后，发现许多国家都有类似的文化，例如非洲都是接受先调解，伊斯兰教的教义也是主张先谈判、和解，因此当中国倡议成立国际调解院时，许多国家很快就表示愿意加入，希望未来透过国际调解院将这种文化推广出去。

举办多场培训 筹备统一课程

郑若骅更称，国际调解院定位为全球调解生态圈的推进器，即要让所有人懂得用及了解调解，亦可通过案件管理平台寻求服务，更要建立制度培训调解员，再去推广予国家及企业使用。她指随国际调解院订立相对统一的规则及做法，便可让不同国家调解组织有方向可跟随，大家更可交流经验和意见，从而建立更完整的生态圈。

她透露，国际调解院已于5月为来港参加高峰会的签署国成员举办了一次培训，6月时亦有举办如何调解国与国之间争议的课程，本月中下旬将举办调解投资者与东道国间争议课程，到11月时会再做，希望通过培训让更多人认识调解，正积极筹备如何去制定统一课程，不排除将来或可为曾就读国际调解院课程的调解员作认证。

她坦言，学调解是学习谈判技巧，两个平等主体的谈判，与多边谈判做法和重点都不同，调解员必须有相关的认识，笑言大家学了调解不做调解员都「不会浪费」，可学到同一句话如何好好地说出来，不让对方感到被逼，甚至感觉是被理解，有效促进个人成长和发展。

记者：郭咏欣

摄影：刘骏轩