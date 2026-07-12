发展局：推展多项具体措施促进「城乡共融」 第四季申请拨款推先导计划

今年财政预算案建议拨款2亿元推出「北都城乡共融基金」先导计划，鼓励非政府组织和相关团体推展乡郊旅游项目，为乡村带来经济动力。发展局正计划推展多项具体措施促进「城乡共融」，包括容许新界豁免管制屋宇全栋或部分楼层作食肆、零售商店或旅馆为经常准许用途，以鼓励乡村经济。

正策划「新田时光步道」串连名胜

发展局局长宁汉豪在网志表示，为了落实这些目标，政府建议推展多项具体措施，包括活化历史建筑与打造文化径。土木工程拓展署正策划新田科技城的「新田时光步道」，串连大夫第、文氏宗祠等名胜，同时亦计划活化拥有70年历史的粉岭蔬菜产销合作社龙跃头收集站，而其他即将完成及将会进行的工作则包括活化古洞北新发展区内的「杨园」、修复和改善河套区发展西面连接路旁的惇裕渡头。

预留公共空间举办传统节庆活动

北都办助理秘书长廖昭颖表示，政府正为北都发展制订《北部都会区城乡共融指引》，确立提升提升乡村的生活质素与经济、促进城市与乡郊互动、传承乡村文化、永续发展及共享共赢五大目标。期望政府推行的项目能起到示范作用，鼓励团体申请拟议「先导计划」的资助，修复及活化一些私人拥有的特色乡村建筑，以推广乡郊旅游和促进「城乡共融」。

此外，政府会在新发展区与乡村之间的缓冲地带预留公共空间，用作兴建融合城乡概念的休憩用地，让乡村有更多地方举办打醮、舞龙舞狮、盆菜宴等传统节庆，使珍贵的非物质文化遗产得以在更好的环境和场地中传承。

试行放宽「乡村式发展」地带规划限制

在活化乡镇方面，廖昭颖表示，参考内地活化古镇及乡村经验后，政府计划在燕岗和河上乡两条乡村试行放宽「乡村式发展」地带的规划限制，容许新界豁免管制屋宇全栋或部分楼层作食肆、零售商店或旅馆为经常准许用途，以鼓励乡村经济。为便利落实，发展局与消防处会在今年内推出易明、易执行的消防与牌照指引，真正做到「拆墙松绑」。

拟第四向立法会申请拨款推行「先导计划」

宁汉豪表示，政府计划在今年第四季向立法会财务委员会申请拨款推行「先导计划」，并将于今年内正式推出「先导计划」及公布《北部都会区城乡共融指引》。

新界乡议局主席刘业强欢迎政府建议推出「先导计划」，形容是一个「思维突破与务实支持」的里程碑。他指今次2亿元基金不仅是实质的财政支援，更释放了一个重要讯息，新旧社区并非对立，而是可以透过资源共享达致共赢。