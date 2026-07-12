狗只入食肆｜狗主自言有责任保持衞生、遵守餐厅规则 冀政策长远扩至公共交通

今日（12日）是狗只获准进入食肆新措施实施后的首个星期日，西九文化区中午时分迎来不少狗主携同爱犬出游，部分人选择光顾已获批的「宠物友善食肆」，惟因室内座位有限，须改坐户外区域。有狗主对新安排表示欢迎，并期望政府未来能将宠物友善政策进一步延伸至公共交通层面，让宠物与市民真正共融。

韩籍狗主：确保宠物衞生及守规矩是基本责任

来自韩国、居港十年的狗主Youbin表示，饲养爱犬三年来，一直期待政府逐步放宽宠物友善政策。她认为新措施对狗主而言固然是好消息，但亦理解其他食客未必习惯与狗只同室用膳，并明白社会对狗毛飞扬及狗爪爬上餐桌的忧虑。她强调，确保宠物衞生及遵守餐厅规则，是狗主「最低限度必须做到的事」，亦是应有的基本责任。

不过，Youbin直言，更希望政府能将宠物友善安排扩展至公共交通工具。她解释，自己居于九龙，每次带同两只大型犬只前往港岛时，只能乘搭的士，车厢空间对大型犬来说并不舒适。她期望未来巴士、港铁等公共交通工具能逐步试行容许狗只乘搭，「至少开放一种公共交通工具，让我们有多一个选择。」

卢小姐：会将犬只放入宠物车及自备尿垫

市民卢小姐以宠物车盛载爱犬，带同牠进入餐厅用膳。针对外界关注狗毛及狗爪的衞生问题，卢小姐表示，她会先将狗只放入宠物车才进入餐厅，认为这样对狗只、其他食客及餐厅营运都更为方便。她指以往在餐厅户外用餐时，已习惯带备尿垫，让小狗坐在椅上时铺垫使用；现为适应室内环境，她正尝试训练小狗使用尿片。

卢小姐透露，新措施实施后，她与爱犬外出时，会特意从政府公布的持牌餐厅名单中挑选用膳地点。她从社交平台群组得悉，部分餐厅虽获发牌，但宠物友善设施有限，例如全店仅设一两张可供狗只使用的桌子，此类情况未必理想。她认为最理想的是宠物友善餐厅周边设有宠物活动空间，例如西九文化区一带环境便很适合宠物。被问及餐厅提供宠物零食会否成为加分项，她称虽需视乎零食是否适合爱犬，但若能与小狗一同进食，绝对是开心的体验。

刘小姐：商场禁狗令影响不大 西九氛围良好

对于有报道指个别商场餐厅获发牌后，因商场本身禁止狗只进入，最终须取消牌照，市民刘小姐认为影响不大，直言「毕竟还有很多选择」，并补充能够进入室内用餐已是很大进步。她观察到西九文化区一向是宠物集中地，今日整体氛围良好，人流与往日相若，但估计其他地区会因新措施而吸引更多狗主带同爱犬外出。

记者：周育莹

摄影：陈浩元

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