医委会改革︱政府：双非儿脑瘫案秘书处有不必要延误 涉事职员已交公务员局处理

政府提出循五大方向改革医委会，立法会大会日前首读、二读《条例草案》，以改革医委会组成、优化处理申诉机制、配合提升专业水平及医生人手供应。医衞局指出，过往医委会改革有些不到位，批评过往大家只是「口号式」说一句「医医相卫」，产生一种「只要增加业外委员，就能解决所有问题」的误解。

批「医医相卫、增业外委员」只是口号

至于拖延16年的「双非脑瘫婴案」，当局表示非常佩服涉事病人黎远建的父母。至于医委会秘书处当中有否人员失职，当局承认，过程中的确有不应出现延误的地方，透露相关秘书处人员已交由公务员事务局跟进，若有失责，该局会根据程序作处理。

对于外界关注的医委会业外委员比例，医委局强调，31%是为香港量身制订，并不能盲目或选择性地仿傚单一外地例子，例如完全没有业外委员的新加坡，或业外委员占一半但委员会规模极小的英国。局方直言「周围咁去抄唔一定啱香港使」，须全面考虑医委会的复杂功能。

具医疗专业衞生署首长级官员 将领导医委会秘书处

当局又强调，今次改革包括取代现行的初步侦讯委员会将改为「医务调查组」，透露将增加具备专业医疗背景的调查员，取代目前主要由做行政的公务员负责工作。当局指，调查员将被赋予法定权力，可传召证人及索取文件；衞生署首长级、的官员，则会作为秘书处的领导角色，以加快调查。

为杜绝拖延，改革将在调查和研讯阶段设立明确的时间指标。当局提到，在研讯阶段，若相关人士未能在指定时限内提交资料，将面临「重罚」，以确保程序严肃性。而在调查阶段，若超出时限，则需提交解释。医衞局预期在新机制下，医疗投诉的处理时间中位数有望从目前超过三年半，大幅缩短至约两年半。