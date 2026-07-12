狗只入食肆｜新政策争拗多 何敬康：做个有质素、负责任狗主 勿「玩烂」政策 破坏得来不易的进步

食环署上周四（9日）起容许狗只进入获批准食肆，首阶段有940间获批为「宠物友善食肆」，惟推出仅3日，已有食肆退出，亦有网民指发现有饲主违规，用食肆的餐具向宠物喂食。立法会议员何敬康亦在社交平台感叹，希望大家能珍惜，做个有质素嘅负责任狗主，尊重环境，亦尊重其他食客，不要亲手破坏这个得来不易的进步。

何敬康表示，自己是个不折不扣爱狗之人，平时最钟意带住狗狗四围去，到宠物友善餐厅叹咖啡。当初听到狗只入食肆政策正式推行，与很好多狗主一样，真心觉得很兴奋，觉得香港终于向动物友善城市跨出了一大步。

「宠物友善」从来不是理所当然

但他指，政策在上周四正式落实后，这几天见到如此多投诉及负面新闻，「心里真系越睇越沉，亦好想同各位狗主分享一啲心底话」。他指必须承认，部分主人确实未够自律，甚至将这个空间视为理所当然（take it for granted）。见到有狗狗上凳、不断吠叫，或者衞生处理得不好，作为同路人都觉得无奈，更何况是普通食客。

吁勿自己「玩烂」政策

何敬康感叹地说，「宠物友善」从来不是理所当然。餐厅肯向毛孩开放，背后顶住很大压力。老板既要顾及狗主，又要照顾惊狗或注重衞生的普通客。如果狗主自己「玩烂」政策，令其他客人反感，食肆老板夹在中间左右做人难，最后为了平衡大局和生意，唯一的出路可能就是无奈暂停容许狗只进入。

他指，真心希望大家能珍惜，做个有质素的负责任狗主，尊重环境，亦尊重其他食客，勿亲手破坏这个得来不易的进步。



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