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DSE放榜日记得带遮！天文台料连落9日雨 7.15有骤雨及狂风雷暴 雨势有时颇大

社会
更新时间：13:31 2026-07-12 HKT
发布时间：13:31 2026-07-12 HKT

DSE放榜2026︱2026年香港中学文凭试（DSE）即将在周三（7月15日）放榜。同学们除了要准备身份证、成绩单、证件相和证书等，今年放榜更谨记要带备雨伞。天文台今日（12日）表示，一道广阔低压槽会在随后一两日靠近华南沿岸，本周中期该区有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。

放榜日间中有骤雨及几阵狂风雷暴

根据天文台九天天气预报，周三DSE放榜日大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，初时部分地区雨势较大，市区气温介乎26至30度。而从明日（13日）起将一连九日有雨，活跃西南气流会在本周后期至下周初为广东沿岸带来骤雨。

本港地区下午及今晚天气预测天晴。下午酷热，但局部地区有骤雨。吹和缓西南风。展望明日短暂时间有阳光，有几阵骤雨。随后两三日骤雨增多及有狂风雷暴，星期二及星期三雨势有时颇大。

DSE放榜︱倘天文台发黑雨 考评局将延迟发放成绩

万一放榜时遇上恶劣天气，考评局会作出特别安排：

早上6时：如果8号或以上热带气旋警告、黑色暴雨警告信号或「极端情况」公布正在这时生效

  • 考评局会延迟发放成绩，网上查阅成绩及SMS都会延迟。

下午1时或之前：如果8号热带气旋警告、黑色暴雨警告信号或「极端情况」公布被取消

  • 学校可在取消2小时后，到考评局湾仔办事处或荃湾评核中心领取成绩通知书，而学校考生应向学校了解相关安排。
  • 至于自修生或夜校考生，则可在信号取消2小时后，在网上查阅成绩。在信号取消3小时后
  • 考评局会向预先提供SMS手机号码的考生发出载有成绩的SMS。

下午1时后：如果8号热带气旋警告、黑色暴雨警告信号或「极端情况」公布被取消

  • 发放成绩、网上查阅成绩及SMS发放成绩的安排，将延迟一天，即在7月16星期四)进行。

*考生应留意考评局网站、DSE App、电视及电台的最新资讯。

九天天气预测。天文台网站截图
九天天气预测。天文台网站截图

 

 

 

 

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