世界杯2026︱挪威激战英格兰 逾百球迷凌晨4点排队莲香楼睇波 有人见状即走「返屋企叫外卖」

世界杯今早（12日）上演挪威对英格兰的八强大战，最终英格兰凭祖迪比宁咸梅开二度，加时以2:1击败挪威。由于大战于清晨5时「开波」，不少球迷选择到有直播赛事的上环莲香楼观赛，有球迷形容「饮茶都可以睇波，气氛好到！睇到好肉紧」。

挪威对英格兰︱逾百人凌晨排队等入酒楼

大批球迷更于凌晨3时许到酒楼门口排队等入场「霸靓位」，不过由于人客众多，据网上片段可见，排队人龙逾百人，一度沿禧利街排至转角的干诺道中及文华里。而酒楼内部亦水泄不通，逼满来观赛的茶客，现场气氛热烈，多人在入球一刻兴奋跳起，饮茶之余也饮啤酒庆祝。

有球迷见状即闪：即刻返屋企叫外卖

不过有球迷分享，本来希望赶及早上9时的另一场阿根廷对瑞士的八强赛事，故一早起身到到莲香楼排队，但到场时不单止发现太多人，提供「Walk-in」一楼区域的电视机尺寸很细，坦言「就算入到去，都望唔到电视机，放弃！」，他随即决定折返「即刻返屋企！叫外卖」，又表示回家后「好彩睇到美斯角球」。

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茶楼冀世界杯「茶市睇波」增两成生意

上环莲香楼昨晚（11日）已在社交平台公布英格兰对挪威的赛事安排，指未能订座的客人可以在凌晨4时起到一楼「Walk in」，而赛事结束后店方将进行全场深层清洁，持续为客人提供舒适整洁的环境，届时请各位即时结帐，并依照现场职员的指引有序离场。

莲香楼早在上月已宣布，为迎接2026年世界杯盛事，中环莲香楼将于赛事期间直播精彩赛事，店内设有大型屏幕LED直播2026世界杯焦点赛事。顾客可于店内一边享用传统粤式点心与茗茶，一边观赏世界顶级足球对决，让客人于舒适怀旧的环境中投入足球狂热。负责茶楼设计及市场推广的总监王智贤早前表示，这是茶楼首次举办「茶市睇波」，期望世界杯期间能为茶楼带来约两成的生意增长。

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