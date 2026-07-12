DSE放榜2026︱天文台：低压槽发展成热带气旋仍存相当大变数 料周二三大骤雨及狂风雷暴

热带气旋巴威的外围下沉气流正为广东地区带来普遍晴朗的天气。

天文台今午（12日）5时发特别天气提示，指与广阔低压槽相关的对流云团正影响南海中部。预料该低压槽会在未来一两日逐渐靠近华南沿岸。低压槽上可能有低压区发展，而低压区是否会进一步发展成热带气旋仍存在相当大的变数。受该低压系统影响，星期二及星期三（7月14日及15日）广东沿岸有大骤雨及狂风雷暴。天文台会密切监察其发展及动向，市民请留意天文台的最新天气消息。

分区气温

九天天气预报

本港地区今日天气预测，天晴，日间酷热，市区最高气温约34度，新界再高一两度。稍后局部地区有骤雨。吹和缓西南风。

展望明日短暂时间有阳光，有几阵骤雨。随后一两日天气不稳定，间中有骤雨及雷暴。

热带气旋巴威会在今日及未来一两日横过华东并逐渐减弱，其外围下沉气流会在今日继续为广东带来晴朗及极端酷热的天气，而高温亦可能触发骤雨。预料一道广阔低压槽会在随后数日为南海北部及华南沿岸带来不稳定天气，该区有骤雨及雷暴。