狗只入食肆｜食环署巡查208间非「宠物友善食肆」揭有违规情况 发2个口头警告

食环署由周四（9日）起落实新政策，首阶段容许狗只进入全港940间获批准的「宠物友善食肆」。食环署关心市民和狗狗的环境衞生和食物安全。根据法例，任何餐厅如果想容许狗只进入，必须事先向署方申请准许「证」。食环署正开始巡查没有获得批准但有机会狗主会到访的餐厅，今日( 11日 )已巡查了208间上述餐厅，期间共发出2个口头警告。食环署会继续搜集情报，如果发现有餐厅漠视警告或持续违反规例，食环署会于短期内采取严厉执法行动。

食环署巡查没有获得批准但有机会狗主会到访的餐厅。

食环署提醒餐厅若无「证」，即代表未可让狗狗进入。

食环署提醒餐厅负责人，若未持有有效准许证而容许狗只进入，即属违法，最高可被罚款$10,000、监禁3个月及另加每日罚款300元。食环署fb

食环署于社交平台发文，提醒餐厅若无「证」，即代表未可让狗狗进入，狗主携同狗只进入无「证」餐厅，属违法行为，须负上法律责任。食环署同时提醒没有获得准许的餐厅必须守法自律，不得容许顾客携带狗只内进，餐厅负责人若未持有有效准许证而容许狗只进入，即属违法，最高可被罚款$10,000、监禁3个月及另加每日罚款300元。

市民若要查阅那些餐厅可以带狗狗进入，可浏览食环署网页查阅名单。