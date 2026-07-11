Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

狗只入食肆｜食环署巡查208间非「宠物友善食肆」揭有违规情况 发2个口头警告

社会
更新时间：22:26 2026-07-11 HKT
发布时间：22:26 2026-07-11 HKT

食环署由周四（9日）起落实新政策，首阶段容许狗只进入全港940间获批准的「宠物友善食肆」。食环署关心市民和狗狗的环境衞生和食物安全。根据法例，任何餐厅如果想容许狗只进入，必须事先向署方申请准许「证」。食环署正开始巡查没有获得批准但有机会狗主会到访的餐厅，今日( 11日 )已巡查了208间上述餐厅，期间共发出2个口头警告。食环署会继续搜集情报，如果发现有餐厅漠视警告或持续违反规例，食环署会于短期内采取严厉执法行动。

食环署巡查没有获得批准但有机会狗主会到访的餐厅。
食环署巡查没有获得批准但有机会狗主会到访的餐厅。
食环署提醒餐厅若无「证」，即代表未可让狗狗进入。
食环署提醒餐厅若无「证」，即代表未可让狗狗进入。
食环署提醒餐厅负责人，若未持有有效准许证而容许狗只进入，即属违法，最高可被罚款$10,000、监禁3个月及另加每日罚款300元。食环署fb
食环署提醒餐厅负责人，若未持有有效准许证而容许狗只进入，即属违法，最高可被罚款$10,000、监禁3个月及另加每日罚款300元。食环署fb

食环署于社交平台发文，提醒餐厅若无「证」，即代表未可让狗狗进入，狗主携同狗只进入无「证」餐厅，属违法行为，须负上法律责任。食环署同时提醒没有获得准许的餐厅必须守法自律，不得容许顾客携带狗只内进，餐厅负责人若未持有有效准许证而容许狗只进入，即属违法，最高可被罚款$10,000、监禁3个月及另加每日罚款300元。

市民若要查阅那些餐厅可以带狗狗进入，可浏览食环署网页查阅名单

 

最Hit
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
11小时前
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
影视圈
5小时前
越南富国岛有观光快艇倾覆，至少15人死。ngosugartp@X
越南富国岛载印度游客快艇倾覆 15人罹难
即时国际
5小时前
粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮
粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮
时事热话
7小时前
$98叹火锅放题！连锁酒楼58折优惠 任食海鲜/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任饮
$98叹火锅放题！连锁酒楼58折优惠 任食海鲜/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任饮
饮食
10小时前
疑似吕方车Cam骂战片爆新潮语 「向后BYE」一夜爆红 网民洗版式爆笑：你今日bye咗未？
疑似吕方车Cam骂战片爆新潮语 「向后BYE」一夜爆红 网民洗版式爆笑：你今日bye咗未？
影视圈
9小时前
网传葵广沦「死场」二楼惊现「吉舖巷」？ 租户呻40呎舖月租可达5万 ：有业主宁愿放喺度都唔肯减租
网传葵广沦「死场」二楼惊现「吉舖巷」？ 租户呻40呎舖月租可达5万 ：有业主宁愿放喺度都唔肯减租
社会
5小时前
乐易玲首开腔揭「生日被偷Labubu」真相：唔讲都唔记得 避谈「真凶」身份 证梁烈唯已离巢
01:38
乐易玲首开腔揭「生日被偷Labubu」真相：唔讲都唔记得 避谈「真凶」身份 证梁烈唯已离巢
影视圈
6小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩担任香港警察学院结业会操的检阅官。
任警察学院结业会操检阅官 罗淑佩：今天毕生难忘 公职人员极大荣耀
突发
7小时前
世杯4强英格兰对挪威因极端天气，迈阿密预计有雷暴或需延迟开赛。美联社/路透社
01:22
世界杯2026｜世杯8强英格兰对挪威或延迟开赛 迈阿密极端天气预计有雷暴
足球世界
10小时前