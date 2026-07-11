逾300人参加青少年外交家颁奖典礼 邓炳强勉励同学谨记三个心贡献社会

青少年外交学院今日（11日）于中文大学李兆基楼举行青少年外交家地区团队毕业及中小学竞赛颁奖典礼，主题为「弘扬中华 青筑外交」，典礼吸引逾300名嘉宾、青少年、家长和教育工作者参与，并由保安局局长邓炳强主礼，同场亦发布新作《大道之行 --青少年外交家2024/25校际竞赛作品文集》一书，以推广爱国及外交素养教育。

勉同学谨记「三个心」：爱国、世界大局及奋斗心 更好服务社会

邓炳强致辞时表示，今早出席香港五年计划有关于安全的咨询会，会上强调安全、青少年参与、国家强大、自信以及爱国之心，这些特质在外交上都十分重要。

他续指，若一个国家缺乏军事、文化实力，则难拥有强外交，而中国除军事实力外，亦拥有强大的文化实力，同时推动共同富裕、人类命运共同体。他借此勉励同学需谨记「三个心」：爱国、世界大局、奋斗的心，并应用在学习及社会上，更好地服务社会。

港青从小培养具备语言能力及国际视野至关重要

学院发起人梁贺琪在致辞时表示，香港在一国两制下有独特地位，它是对外窗口及桥梁，因而要胜任超级联系人的角色，香港青年从小培养具备语言能力及国际视野是至关重要。她亦提及，继香港成功诞生首位载荷专家后，盼在各界的支持下，香港不久将来也能培育出第一位「港产外交官」。

当日上午举行各项竞赛的总决赛，当中「未来杯」香港小学校际辩论比赛，以香港对接十五五规划下的角色为题让三间小学辩论升级产业、加强融合或者推动留学吸纳人才哪一项优先对香港更有利。结果，由圣若瑟小学夺冠。主办方指，他们的论辩和所提方案均紧密呼应国家「十五五规划」，并致力让香港于当中扮演更重要的角色。

模拟国际会议暨外交解难挑战赛则以「国际森林经济发展——贸易·气候，生物多样性的跨国协作」为模拟会议题目，让中学生扮演外交官探讨如何将中国近年增绿成就，推广予国际参考，助全球可持续发展。

本年度(2025/26)共举办了五项竞赛，吸引了来自 150 多间中小学，超过 1500 名学生参与。

实习记者：欧翔泰

摄影 : 汪旭峰

