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网传葵广沦「死场」二楼惊现「吉舖巷」？ 租户呻40呎舖月租可达5万 ：有业主宁愿放喺度都唔肯减租

社会
更新时间：18:02 2026-07-11 HKT
发布时间：17:07 2026-07-11 HKT

社交平台近日广泛流传，素有「平民美食天堂」之称的葵涌广场已沦为「死场」，二楼整条美食街惨变「吉舖巷」。星岛记者今日（11日）适逢星期六假期，实地前往葵广视察，发现商场内人流依然拥挤，并非网民传闻中冷清的「死场」景况。不过，记者观察到商场内人流分布极为集中，大批市民主要在二楼近港铁站扶手电梯的美食区，以及三楼全层，从而衍生出局部区域出现「吉舖」的现象。

租金高企业主拒减租 偏冷区域现结业潮

为何网上会流传「死场」的说法？在葵广经营逾书店三年的姚先生指出，6月至9月暑假期间其实是开店旺季，目前单在二楼已有超过10间书店开业。对于近期商场内部分区域出现结业潮，姚先生坦言主要源于高昂租金。他透露，葵广一个仅40呎的舖位，平均月租高达3至5万元，且越靠近港铁站天桥及扶手电梯的舖位租金越贵，加上香港人工成本高昂，一旦店舖缺乏人流便容易陷入亏损。

业主抱「宁愿放喺度都唔肯减租」心态

他续解释，结业潮因葵广人流过于集中。顾客抵达葵广后，往往只会前往二楼最近港铁站扶手电梯的美食区，或直接上三楼「扫街」。相反，越靠近葵芳邨及高芳街出口的区域，人流便会大幅减少。然而，部分业主却不断加租，甚至抱著「宁愿放喺度都唔肯减租」的心态，最终引发连锁反应，导致商户相继「顶唔顺」而结业，故出现「吉舖巷」的情况。

北上消费削弱生意

除租金压力，整体经济大环境亦是商户面临的挑战。不愿露面的手摇饮品店职员向记者透露，葵广向来有一个不成文规定，就是经营饮食业的舖租会较其他行业贵。他慨叹今年市道欠佳，加上踏入暑假，许多市民都会选择全家北上消费，导致店舖生意额骤减。在业主持续加租的双重打击下，上个月「吉舖巷」已陆续开始，有手摇店、手机壳店、弹珠机店及服饰店相续倒闭。

该职员强调，葵广的整体人流仍然庞大，只是顾客进来前都带有「目的性」，大多直奔三楼或二楼核心美食区，甚少涉足其他区域。他指出，出现结业潮的店舖多数位于被称为「散步区」的边缘位置，即姚先生提及的靠近葵芳邨及高芳街出口一带，结果被网民以偏概全，误解整个葵广食街已变成「死场」。

面对严峻的营商环境，商户亦各出奇谋求存。姚先生分享其经营之道，他现时在葵广的人流旺区长租了6个舖位，与业主签订4至5年的长约。他解释，这种策略除可以因应不同月份弹性转换店舖货品来吸引顾客，长约亦能与业主建立更稳固的信任度，避免被轻易加租。

姚先生对葵广的前景依然充满信心，他深信这里仍是年轻人常驻的热门地点，只要商户懂得迎合市场需要，生意依然能够长做长有。

记者、摄影：陈耀霆

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