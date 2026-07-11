香港科技园园区科企勇夺LEAP East创业大赛季军 逾30间园区企业参展 三天录逾1500场商务配对

香港科技园公司（科技园公司）园区企业美农机器人（MEINONG ROBOT）在 LEAP East Rocket Fuel East 初创创业大赛夺得季军，得奖者不单可与全球投资者对接，更可获得总值高达10,000 美元非股权的奖金，加速业务拓展。另一园区公司引正基因（GenEditBio）亦击败500多间企业，晋身六强决赛。

逾30间园区公司参展 促成1500多场商务配对

LEAP East 首度进军亚太区并落户香港，汇聚来自世界各地的科技领袖、投资者、政策制定者及创科企业。科技园公司作为LEAP East的独家「创科生态伙伴」，于7月8日至10日，联同逾30间园区公司参展，促成1,500多场商务配对。

科技园公司展区以「Gateway to the NEXT」为主题，展示来自23间园区公司，涵盖生命健康科技、绿色科技及可持续发展、智慧城市及城市科技，以及人工智能、数据及机械人技术四大重点领域的创新解决方案，共录得到访人次超过3,000。

黄秉修：香港已在世界创科舞台站稳阵脚

香港科技园公司行政总裁黄秉修先生表示：「LEAP East 首个海外版图选择落户香港，为创科界带来三个启示：一、香港已成为全球创科企业进军国际的未来大门——这既是对香港创科生态多年累积的肯定，更意味着香港能够主动串联中东资本、亚太市场与中国内地供应链，成为真正意义上的『创科枢纽』；二、中东和新兴市场是创科企业下一阶段的战略目标——凭借当地智慧城市、绿色能源及AI基建等庞大应用场景，加上沙特『Vision 2030』所驱动的强烈转型需求，这些市场为香港科企提供了前所未见的增长机遇；三、香港创科正释放显著的国际影响力——从科技园管理层和园区公司参与全球论坛和讨论、担任独家『创科生态伙伴』，到两家园区企业跻身国际初创大赛六强，其中一家更赢得季军，均印证香港已在世界创科舞台站稳阵脚。」

另外，科技园公司行政总裁黄秉修先生、首席创科生态发展总监柯志成先生、首席物业及资产总监麦善鸣女士及人工智能及数据总监冼超舜博士，亦登上主舞台及多个专题论坛，就科技园公司创科生态圈、生物健康科技、智慧城市及人工智能等重点领域分享策略性见解，促进国际交流，启发更多突破与合作机遇，进一步提升科技园公司于全球创科生态圈的影响力。

科技园公司于今届LEAP East 亦积极推动初创企业与投资者对接。活动前一日，科技园公司联同Minds by Animoca Brands 于香港科学园合办「Build East: Agentic AI Demo Day and Tour」，让 LEAP East 的国际投资者及初创企业亲身体验香港最大的创科生态圈，深化跨区域交流与合作。