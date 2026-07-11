希愈生殖涉调乱胚胎活检样本 周一鸣：警方曾与负责人会面 调查是否涉刑事成份或人为失误 暂未有人被捕

中环「希愈生殖医学中心」涉嫌调乱两对夫妇、共8个胚胎活检组织样本，并涉嫌延迟通报，事件引起公众关注。警务处处长周一鸣今日（11日）出席活动后回应记者提问，指警方曾到中心了解情况，并与负责人及员工会面，案件已交由中区重案组调查，目前仍有后续工作要进行。警方正调查是否涉及刑事成份或人为失误，暂时未有人被捕，亦未见涉刑事成分。

案件已交由中区重案组调查

被问及三个月内有两间独立书店的负责人被捕，警方对禁书有否具体准则，及有否追溯期等，周一鸣重申所有执法行动都是基于举报或是情报主导的形式。当有法可依时，警方就会执法。被问及是否会有其他考量，他则强调「无其他考量」。

被问及警方在围捕贩运毒品涉案车辆期间，如何防范疑犯逃走时撞及其他车辆或店舖。周一鸣谴责毒贩罔顾道路安全疯狂驾驶的行为，形容做法令人发指；指出如果在过程中漠视警方指示，又因疯狂驾驶引致其他道路使用者受伤，其面临的刑事罪行可能比贩毒更为严重。

​周一鸣称，警方在处理这类案件时运用了不同的科技与模式，如「锐眼计划」及无人机，因此未必需要即时进行追截。他解释，警方理解追截时有机会影响到其他道路使用者，所以只会在安全情况下进行；并强调警方在过程当中很有信心、很有把握，一定能够将这些毒贩绳之于法。

分区合并并非首次

​2026年8月30日起，田心分区将并入重新划定范围的沙田及马鞍山分区。被问及这是否减资源或人手，周一鸣回应指，警队会检视资源，以令资源得以灵活调配，从而更加适合现时的警政。他指分区合并并非首次，如以往沙田警区曾有四个分区，其后合并至现时的三区，而今次则会由三个分区变成两个分区。

​针对警队内部协会对新评核制度的疑虑，如5%的人不会获发增薪点，周一鸣指出这并非一个硬指标，而是视乎部门的实际需要。他表示，相信管理团队会确保机制在内部执行时的公平性，同时会继续透过简介会、路演及内部科技系统等解答内部疑问。

实习记者：欧翔泰