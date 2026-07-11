DSE放榜｜专家吁考生作三手准备 留意特定科目收生要求

中学文凭试（DSE）下星期三(15日)放榜，除传统学士学位外，职业训练等选择亦百花齐放。香港辅导教师协会副主席曾志滔今日(11日)在电台节目建议，考生在放榜前应认真且客观地检视自己在文凭试中的表现，并作好三手准备。他指出，同学不应只依赖一套计划，而是要针对成绩符合预期、优于预期及逊于预期这三种情况，分别拟定应变方案。曾志滔提醒，若到放榜当刻才因成绩优异而考虑更改选择，便会显得仓卒。同时，他留意到部分学生仍以俗称「三大」的大学为唯一目标，他建议同学客观评估竞争力，放眼联招内外的其他选择，包括涵盖部分职训局课程的「专业指定界别」学科，甚至自资的高级文凭课程，提早与家人商讨后备方案，避免放榜当日因情绪波动而影响决定。

留意学科特定要求 家长勿著给意见

在选科策略上，曾志滔特别提醒考生要留意各院校及课程的特定收生要求与计分机制。他举例指，部分理科或医疗相关课程可能明文规定申请者必须修读延伸数学或特定理科，若考生未达门槛，即使总分再高亦会被系统自动排除；此外，不同学科对特定科目的成绩亦有加乘比重，考生必须在事前做足功课。

他表示，学校在放榜当日，会有老师及辅导人员，协助学生选择升学出路。他呼吁家长耐心陪伴子女，聆听他们的意愿，不要急著给予意见，因为考生已是成年人，需要选择自己出路。又建议不要对子女说一些责怪说话。

升学阶梯多元 职训局推「AI加专业」课程

针对非学士学位的升学途径，职训局高级助理执行干事郭龙基指出，虽然绝大部分DSE毕业生打算升学，但直接升读学士学位的比例其实不足一半，不少人会选择高级文凭或基础课程文凭等途径起步。职训局有140个课程供选择，提供约1.3万个学额，以职专教育为主，著重实习。他强调现时升学阶梯非常清晰，无论考生从哪一个起步点开始，最终都有机会达到学士学位的要求。

面对社会对数码转型及人工智能的殷切需求，郭龙基表示现时职训局课程已加入人工智能必修元素，并进一步推行「AI加专业」的教学模式，教导学生如何在各自的学科领域中应用AI技术解决现实问题，甚至进行创新研发。