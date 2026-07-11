来片．一分钟话你知｜中东旗舰展落户香港 汇聚3万亿美元资产规模

中东大型科技网络盛会LEAP的首个亚洲版本「Leap East」选址香港举行。这个「数字达沃斯」预计将汇聚高达3万亿美元的管理资产规模，还带来高消费的高端商务旅客访港，并为香港初创企业开启通往中东资金的金池。

主办方宣布，去年LEAP在沙特阿拉伯首都利雅得举办的四日，为当地带来了至少8.2亿美元的经济效益，主办方更宣布，未来三年「Leap East」将持续在香港举办。早在2023年，行政长官李家超亲自前往沙特出席LEAP科创展，并在主舞台向全球推介香港。主办方在宣布「Leap East」落户香港时，特别点名赞扬行政长官为重要的亚洲领袖。此次盛会成功落户，正是香港近年来主动深耕中东市场的延续与丰硕成果。

除了「Leap East」之外，香港即将迎来一连串国际顶级会议。其中包括9月的「一带一路高峰论坛」、10月的亚太经合组织（APEC）财长会议，以及11月的国际刑警组织周年大会和国际保险督官联会。

为什么众多顶级国际会议纷纷选择香港？因为香港拥有「背靠祖国，联通世界」的独特优势。香港不仅拥有国际级的会展硬件设施及超强的办事效率，特区政府亦积极推动「盛事经济」，资助重要会展落户。此外，旅发局亦有专门部门协助国际会议来港，提供全方位支持。

