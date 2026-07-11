保安局青年领袖赴陕北交流 小学支教探访长者体验耕作 建立跨地域情谊
更新时间：11:10 2026-07-11 HKT
发布时间：11:10 2026-07-11 HKT
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保安局青年领袖团队日前前往陕北地区，展开为期七日六夜的延安学习交流之旅。此次行程中，青年领袖不仅担任被动的「学习者」，更积极扮演主动奉献的「贡献者」。
保安区今日(11日)在社交平台发文，指保安局青年领袖团队深入领会延安精神的内涵，同时走进南泥湾红军小学进行支教活动，将知识与欢乐带给当地学童。他们亦前往老窑洞探访长者，陪伴他们煮饭谈心，传递温暖的关怀；此外，更亲身下田耕作，体会「自己动手，丰衣足食」的真谛。
在这片质朴的土地上，短短数日之间，青年与小学生、长者之间已建立起真挚的情谊，离别之际，众人皆感不舍。一众青年领袖亦期盼日后能有机会邀请他们来到香港，认识我们的家园，延续这份跨越地域与年龄的深厚情谊。
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