白石角站｜宁汉豪：无须拘泥每个大型发展都必须包含公营房屋

白石角站项目自2021年《施政报告》提出后至早前才公布将以「先建站，后建楼」的模式兴建。发展局局长宁汉豪今日(11日)在电台节目表示，项目本身牵涉众多复杂元素。该工程不仅需要在运作中的东铁线加建车站，只能于收车后的有限时间内施工，还要求港铁公司负责搬迁现有运动场，并在教育大学正对面兴建一座全新运动场，更需要配合周边排污、道路等基础设施。为了在不需运用公帑开支的前提下开展工程，政府需要时间研究在附近找出两幅合适的住宅用地，利用物业发展权带来的收益支援项目，避免港铁亏蚀，因而需要较多时间作详细规划。最终车站选址定于中大罗桂祥综合生物医学大楼对开，是考量到若建于原教大运动场位置会因路段弯度过大而增加技术难度，同时也听取了社区希望车站能平衡服务科学园与周边居民的意见。

物业加铁路融资模式明确不设公帑补贴

在工程造价与超支风险方面，宁汉豪指出，目前政府仍有待港铁提交详细的工程设计及估算，不宜在现阶段公开粗略估算，以免影响后续的谈判。不过，政府内部已初步计算，相信批出的两幅住宅用地之物业发展权收益，足够支援整个综合项目的开支。她强调，在「物业加铁路发展」模式下，项目协议签订时，地价在签定协议时已有原则性的敲定，批出地契时已有地价，融资的倾谈亦已告一段落；若未来出现工程超支，政府一般不会提供任何公帑补贴。为确保工程于2028年下半年展开并在2033年或更早通车，宁汉豪指，工程团队将探讨使用「组装合成」等方法以缩短工期，并会在接下来的详细设计阶段紧密协作，朝著2033年通车的坚实目标迈进。

房屋形势扭转无须拘泥公营房屋比例

关于白石角教大运动中心用地未有转作公营房屋的质疑，宁汉豪回应指，政府在2021年研究初期确实探讨过公私营房屋混合发展，但由于项目融资不易，若再加入公营房屋，两幅土地的收益显然不足以应付开支。她进一步指出，政府近年努力觅地建楼，未来十年的公营房屋需求已得到满足，形势已全然扭转，因此无须拘泥于每个大型发展都必须包含公营房屋的旧有思维。未来白石角新住宅用地的发展参数，将会参照邻近科学园旁的私人住宅密度，以此形态呈现。

首两季土地总供应已非常接近年度目标

对于2026年7月至9月季度卖地计划仅推出何文田佛光街一幅提供250个单位的住宅用地，宁汉豪表示，政府上半年成功推售东涌用地，今季除何文田地皮外，在北部都会区洪水桥片区的三幅住宅用地亦已收到标书并在评标中，整体卖地过程大体顺利。她强调，私营房屋的土地供应不能只看政府推地部分，亦包含港铁及市建局项目、以及私人土地业主修改地契等渠道，今年首两季的总供应已非常接近年度目标。她强调，政府售地的策略以每一季来看，财政年度开初已有卖地表，政府会将土地弄好备用，再根据市况决定是否推售。

北都法例简化程序与公众咨询取得平衡

针对《北部都会区发展条例草案》争取在年底前通过，有声音担忧简化城市规划程序会缩减公众参与空间。宁汉豪指出，为了达到提速效果，程序必然需要作出简化，在简化为期两个月的城规程序中，仍会设有约三个星期的公众书面意见接收期，与现行城规条例中的短期规划申请程序相若，绝对不会暗中进行，相关开会文件和结果亦会对外公布。此外，所有涉及保育的地带（包括绿化用地）均不适用于此简化程序，必须沿用现行较长的城规程序，在发展效能与环境保育之间取得合适平衡。

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