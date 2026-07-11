警重案组破红磡3工厦高级「毒派对」 拘26人包括多名陪客「女公关」

警方全力打击工厦不法跨境毒品活动。西九龙总区重案组根据可靠情报展开深入调查，于今日（11日）凌晨时份采取雷霆行动，突击搜查红磡区内3幢目标工业大厦，当中包括鹤翔街8号维港中心第二座。行动中，办案人员成功捣破3间掩人耳目的派对房间（Party Room），揭发有人在内大搞「毒品派对」，当场检获5款不同种类的怀疑毒品，并拘捕至少19男7女。

经营高级私窦聘公关陪侍 顾客多为富贵双程证人士

案情显示，涉案的不法分子手段极其隐蔽。该派对房间的主持人以工厦作掩护，暗中在上址经营具相当规模的「高级私窦」。为了吸引豪客并增加收入，负责人更公然聘请多名「女公关」在场内穿梭招呼客人。

据了解，该私窦的收费昂贵，光顾的顾客中不乏海内外的富贵人家，而当场落网的大部份被捕男女，均是持有双程证到港的内地访客。警方在现场除了制服大批男女外，更当场起获多达5款怀疑毒品及吸食工具，随即依法将所有人拘捕，并表示稍后将召开记者会向公众交代更多破案细节。

被捕人「搭膊头」低头上警车 警犬奉召到场彻底搜物

现场所见，警方在工厦内外拉起封锁线，多名涉案被捕的男女并未获套上传统头套，众人低头弯腰，双手则紧紧搭住前方被捕人士的肩膊，在重案组探员的押解下，排成一条长长的人列依次登上警车带署扣查。

由于怀疑工厦内仍藏有其他违禁品，警方在行动期间亦特别奉召缉毒警犬到场搜查。警犬在涉事派对房间及工厦后楼梯等角落展开地毯式搜嗅，以确保无漏网之鱼。