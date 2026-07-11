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狗只入食肆｜百份百餐厅锦英分店「跳船」 回复禁狗只进入：店面空间有限

社会
更新时间：01:43 2026-07-11 HKT
发布时间：01:43 2026-07-11 HKT

 

食环署由周四（9日）起落实新政策，首阶段容许狗只进入全港940间获批准的「宠物友善食肆」，备受狗主期待。然而，这项标榜「宠物友善」的民生新政仅推行短短一日，便罕有出现「跳船」个案。在获批名单上的连锁餐饮「百份百餐厅」，旗下个别分店被发现在门外张贴告示，取消容许狗只进入，打回原形。母公司随后证实，因部分分店空间有限，为免影响其他食客的用餐体验及现场秩序，已主动向当局申请取消相关许可。

锦英苑分店手写告示  职员坦言经评估仍未准备好

在食环署首阶段公布的940间获批食肆名单中，连锁餐饮集团「百份百餐厅」原本共有10间分店榜上有名，其中包括马鞍山锦英苑商场分店，以及天水围湿地公园「Wetland Seasons Park」分店等。

Threads@evlu7770
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不过，周五（10日）下午有市民在社交平台发帖，直击马鞍山锦英苑商场分店门外，突然贴出一张手写告示，写有「本店已取消狗只食肆」字句，随即引发网络热议。至晚上，手写告示被移除，门外改为重新挂上「请勿携带宠物入内（导盲犬除外）」的指示牌。该店职员接受传媒查询表示，公司内部经重新进行风险评估后，认为「仍未准备好」，因此现阶段暂时不会准许狗只进入。职员更直言，前线顾客对于这项新措施的评价可谓「好坏参半」。

食客反应两极 荃湾分店通告列明限时接待惹争议

此外，有网民翻查资料指，「百份百餐厅」荃湾分店在开放予狗只进入的通告上列明：逢周一至周日由早上11时30分至下午4时30分，以及晚上6时至8时的午市及晚市黄金时间内，「未能接待狗只」。

集团澄清主动退场非官府要求 空间有限座位太近恐失控

对于旗下分店「转軚」退出名单，百份百餐厅所属的亚洲国际餐饮集团确认，基于审慎营运需要，现正按程序向食环署主动申请取消个别分店的相关许可。

集团进一步解释称，由于各间分店的店舖面积、座位布局、出入口位置及客流情况各有不同。经过重新评估后，发现部分分店的内部空间较为有限，且桌椅之间的座位间距过于接近。在此情况下，如果贸然容许顾客携同狗只进入用餐，有可能会对其他顾客的用餐体验、餐厅的现场秩序以及整体公共安全造成不可控的负面影响。

集团强调，是次退场安排完全是集团基于商业营运考量而作出的自主决定，并非受到食环署的要求。虽然目前食环署官方网页显示该等分店仍在获批名单内，但集团将持续检视日后实际营运情况，不排除在条件合适时重新评估及申请。

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