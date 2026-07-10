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狗只入食肆｜食环署专队今起全面巡查合资格食肆 重申禁用明火煮食 违者即时严厉警告

社会
更新时间：22:42 2026-07-10 HKT
发布时间：22:42 2026-07-10 HKT

食环署专队今日（10日）正式展开常规巡查工作，针对已获准容许顾客携带狗只进入的食肆，持续向负责人讲解法例要求，确保新措施顺利推行。巡查期间，专队发现部分食肆涉嫌违反牌照条件，于餐桌上使用明火炉具烹煮或加热食物，食环署已即时作出严厉警告，强调绝不容忍违规行为。

已向涉事食肆负责人作严厉警告  勒令切勿再犯

食环署表示，专队已向涉事负责人作出严厉警告，勒令其切勿再犯。该署强调，如食肆再次违反相关牌照条件及法例要求，将立即采取执法行动，包括发出正式警告；若其他餐厅亦发生类似违规行为，将直接采取执法行动，不再给予宽限期。该署重申，若牵涉严重违反安全及环境衞生的事项，本署不会容忍，并视乎情况，即时采取合适的执法行动。

专队发现部分食肆涉违反牌照条件，于餐桌上使用明火炉具烹煮或加热食物，食环署已即时作出严厉警告。食环署fb
专队发现部分食肆涉违反牌照条件，于餐桌上使用明火炉具烹煮或加热食物，食环署已即时作出严厉警告。食环署fb
食环署专队走访已完成手续的食肆，向负责人解说法例要求，务求令新措施的推行与衔接更为流畅。食环署fb
食环署专队走访已完成手续的食肆，向负责人解说法例要求，务求令新措施的推行与衔接更为流畅。食环署fb
涉事食肆即时停售使用明火炉具烹煮或加热的食物。食环署fb
涉事食肆即时停售使用明火炉具烹煮或加热的食物。食环署fb

根据牌照条件，食肆在任何时候（包括不允许狗只进入的时段或日子）均不得在餐桌上烹煮或加热食物，明火或电热炉等器具皆在禁止之列，惟用作饮品保温的蜡烛或电热杯垫则不属违规。食环署呼吁业界切勿心存侥幸，必须严格遵守规范，以保障公众安全。

为平衡公共衞生与不同食客需求，食环署专队将持续走访全港首批逾940间合资格食肆，并采取以下常规安排：

  • 先劝导、后执法：措施实施首月以劝导为主，协助业界及市民适应新规定，但严重违反安全或衞生事项者将即时执法。

  • 详细讲解法规：专队会向负责人清晰阐释法例要求，确保衔接顺畅。

  • 人员辨识清晰：专队人员将穿着白色Polo衫及卡其裤制服，主动提供专业指导。

食环署强调，新措施的长远成功有赖政府、业界及市民三方协作：

  • 食肆负责人须严格遵循法例，理顺营运及加强员工培训；

  • 宠物主人应保持良好宠物礼仪，顾及其他食客感受；

  • 大众市民则以包容心态看待新尝试，共同缔造和谐社区。

署方期望在保障公共衞生的大前提下，与社会各界携手打造「人宠共融」的多元饮食环境。

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