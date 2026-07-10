人气雪糕品牌Ganto Gelato观塘分店豆腐味雪糕大肠菌群含量超标 中心指令即时停售

食物环境衞生署食物安全中心今日（10日）公布，一个本港制造的豆腐味雪糕样本的大肠菌群含量超出法例上限。中心正跟进事件。中心发言人说，因应天气炎热，中心已加强对冰冻甜点的监测。中心从观塘一持许可证售卖冰冻甜点的处所抽取上述雪糕样本进行检测。结果显示，该样本的大肠菌群含量为每克一千二百个，超出法例上限。据了解，涉事雪糕店位于观塘伟业街180号Two Harbour Square地下2号舖，资料显示，该地址店舖为Ganto Gelato。

中心指令即时停售及销毁所有有问题雪糕

发言人说，中心已知会该处所上述违规事项，并指令其即时停售及销毁所有有问题的雪糕。中心亦已向负责人和员工提供食物安全和衞生教育，以及要求该店舖进行彻底清洁和消毒。

根据《冰冻甜点规例》（第132AC章），任何供出售的冰冻甜点，每克不可含有多于一百个大肠菌群。违法者一经定罪，最高可处罚款一万元及监禁三个月。大肠菌群含量超出法例标准，显示产品的衞生情况欠理想，并不表示会引起食物中毒。

​​中心会继续跟进事件和采取适当行动，以保障食物安全和市民健康。