Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人气雪糕品牌Ganto Gelato观塘分店豆腐味雪糕大肠菌群含量超标 中心指令即时停售

社会
更新时间：22:19 2026-07-10 HKT
发布时间：22:19 2026-07-10 HKT

食物环境衞生署食物安全中心今日（10日）公布，一个本港制造的豆腐味雪糕样本的大肠菌群含量超出法例上限。中心正跟进事件。中心发言人说，因应天气炎热，中心已加强对冰冻甜点的监测。中心从观塘一持许可证售卖冰冻甜点的处所抽取上述雪糕样本进行检测。结果显示，该样本的大肠菌群含量为每克一千二百个，超出法例上限。据了解，涉事雪糕店位于观塘伟业街180号Two Harbour Square地下2号舖，资料显示，该地址店舖为Ganto Gelato。

中心指令即时停售及销毁所有有问题雪糕

发言人说，中心已知会该处所上述违规事项，并指令其即时停售及销毁所有有问题的雪糕。中心亦已向负责人和员工提供食物安全和衞生教育，以及要求该店舖进行彻底清洁和消毒。

根据《冰冻甜点规例》（第132AC章），任何供出售的冰冻甜点，每克不可含有多于一百个大肠菌群。违法者一经定罪，最高可处罚款一万元及监禁三个月。大肠菌群含量超出法例标准，显示产品的衞生情况欠理想，并不表示会引起食物中毒。

​​中心会继续跟进事件和采取适当行动，以保障食物安全和市民健康。

最Hit
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
影视圈
3小时前
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
10小时前
原告大律师梁耀祥（左），律师侯振辉（右）。 王仁昌摄
乱过马路案审91天 辩方律师入禀告律政司等 律政司及原审控方大律师提出剔除申索
社会
7小时前
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
10小时前
自私港爸霸飞机吉位换片 无视邻座食紧咖喱牛腩饭 被劝去厕所反背后狂闹「XX」｜Juicy叮
自私港爸霸飞机吉位换片 无视邻座食紧咖喱牛腩饭 被劝去厕所反背后狂闹「XX」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
曾志伟北上做老板！张学友、梁朝伟巨星花篮阵撑场 奖门人满场飞亲民合照签名
曾志伟北上做老板！张学友、梁朝伟巨星花篮阵撑场 奖门人满场飞亲民合照签名
影视圈
5小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
10小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
12小时前